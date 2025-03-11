Erzurum'da "Aile Yılı" kapsamında çalışan kadınlar sinemada moral depoladı

Erzurum'da çalışan kadınlar, "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen sinema etkinliğiyle eğlenceli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kadın çalışanlara yönelik özel sinema etkinliği düzenledi.

Kadın çalışanlara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınların toplumdaki önemine vurgu yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, konuyla ilgili açıklamasında, aile yapısının ve kadınların toplum içindeki rolünün çok önemli olduğunu söyledi.

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Aykut, bu kapsamda yıl boyunca çeşitli farkındalık çalışmaları ve projeler gerçekleştireceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar, toplumun temel direği olan ailenin en önemli unsurlarından biridir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın çalışmaları kapsamında, kadınların güçlenmesi ve hak ettikleri değeri görmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bu etkinlik, onların emeklerine küçük bir teşekkür niteliğindedir."

Aykut, kurum olarak yılı boyunca aile yapısını güçlendirmeye yönelik projeler, seminerler ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini, özellikle kadın hakları, aile içi iletişim, çocuk eğitimi ve psikososyal destek gibi konuları ön planda tutacaklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılan çalışan kadınlar ise kendilerine yönelik anlamlı organizasyon için ilgililere teşekkür etti.