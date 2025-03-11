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        Erzurum'da polisler öğrencileri terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor

        Erzurum'da polisler, "Gençlik Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri terör örgütlerince yürütülen propagandalara karşı bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:02 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:02
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        Erzurum'da polisler öğrencileri terör propagandasına karşı bilinçlendiriyor
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        Erzurum'da polisler, "Gençlik Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri terör örgütlerince yürütülen propagandalara karşı bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin, üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Proje kapsamında polisler, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi, Aziziye Adnan Menderes Anadolu Lisesi ve Aziziye Emel Çatal Anadolu Lisesi öğrencileri olmak üzere toplam bin 700 öğrenciye sunum yaptıı.

        Stant açarak bilgilendirme broşürü de dağıtan polisler öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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