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        Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta 509 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 509 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:28
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        Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta 509 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 509 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Erzurum'da dün akşam başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 453 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 40 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 14, Kars'ta da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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