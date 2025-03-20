Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta 509 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 509 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 509 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Erzurum'da dün akşam başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 453 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 40 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kar ve tipi nedeniyle Ardahan'da 14, Kars'ta da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.
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