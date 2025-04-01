Erzurum Vali Yardımcısı Çelik, devlet korumasındaki engelli çocuk ve yaşlılarla bayramlaştı
Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, çocuk evleri, engelsiz yaşam merkezi ve yaşlı yaşam evlerinde kalanları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, çocuk evleri, engelsiz yaşam merkezi ve yaşlı yaşam evlerinde kalanları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.
Vali yardımcısı Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut ile Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yaşlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.
Çelik, buradaki çocuk ve yaşlılarla bir süre sohbet edip hediyeler verdi, bayramlarını kutladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.