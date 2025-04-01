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        Erzurum Vali Yardımcısı Çelik, devlet korumasındaki engelli çocuk ve yaşlılarla bayramlaştı

        Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, çocuk evleri, engelsiz yaşam merkezi ve yaşlı yaşam evlerinde kalanları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 01.04.2025 - 18:00
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        Erzurum Vali Yardımcısı Çelik, devlet korumasındaki engelli çocuk ve yaşlılarla bayramlaştı
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        Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, çocuk evleri, engelsiz yaşam merkezi ve yaşlı yaşam evlerinde kalanları ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

        Vali yardımcısı Çelik, Ramazan Bayramı dolayısıyla beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut ile Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Yaşlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti.

        Çelik, buradaki çocuk ve yaşlılarla bir süre sohbet edip hediyeler verdi, bayramlarını kutladı.

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