Erzurum'da otizmli çocuklar farkındalık için alışveriş merkezinde koştu

Erzurum'da otizmli çocuklar, "Sen istersen o bir engel değildir" temasıyla düzenlenen etkinlikte farkındalık oluşturmak için alışveriş merkezinde koşu yaptı.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Özel Gereksinimli Sporcular Spor Kulübü öncülüğünde, Erzurum Otizm Spor Kulübü ile Erzurum Özel Sporcular İl Temsilciği paydaşlığında kentteki alışveriş merkezinde "Otizm Farkındalık Günü" standı açıldı.

Etkinliğe katılan çoğu otizmli özel gereksinimli çocuklar ve aileleri, hem otizme dikkati çekmek hem de yeni kurulan spor kulübünü tanıtmak amacıyla bir araya geldi.

Çocuklar, Türk bayraklı kulüp formalarıyla alışveriş merkezinde koşarak otizme dikkati çekti.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, AA muhabirine, özel gereksinimli çocukların hem hareket eksikliklerini hem de sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla spor kulübü kurduklarını söyledi.

Yazıcı, etkinliğin farkındalık oluşturmak maksadıyla düzenlendiğini belirterek, "İnşallah bu tür etkinlikleri çeşitli platformlarda geliştirerek hem çocuklarımızı spora kazandıracağız hem de egzersiz ihtiyaçlarını gidereceğiz. Çocuklarımıza daha kısa sürede iletişim ve sosyal problemlerini çözebilecek pedagojik ve fizyolojik eğitimler uygulayacağız." dedi.