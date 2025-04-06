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        Çadırda başladığı yumurta üretimini tesiste sürdüren girişimci talebe yetişemiyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Kışın sert ve uzun geçtiği şehirlerden Erzurum'da çadırda başladığı yumurta üretimini tesiste sürdüren girişimci talebe yetişemiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 06.04.2025 - 11:11
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        Çadırda başladığı yumurta üretimini tesiste sürdüren girişimci talebe yetişemiyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Kışın sert ve uzun geçtiği şehirlerden Erzurum'da çadırda başladığı yumurta üretimini tesiste sürdüren girişimci talebe yetişemiyor.

        Aziziye ilçesi Adaçay Mahallesi'nde yaşayan, biri kız 3 çocuk babası Özhan Ceylan, yaklaşık 10 yıl önce mahallesinde kurduğu 210 metrekarelik çadırda 300 tavukla başladığı kümes yumurtacılığını tesise dönüştürmek istedi.

        Üretimini artırmayı hedefleyen Ceylan, yaklaşık bir yıl önce aynı yere 500 metrekare kapalı alanda betonarme yapıda tesis kurdu.

        Tavuk sayısını 7 bine çıkaran Ceylan, bakım, besleme, etiketleme ve toplama işlerinde kendisine destek olan çocuklarıyla günlük 5 bin yumurta üretiyor.

        Ürettiği yumurtaları Erzurum ve çevre illerdeki marketlere pazarlayan ve talebe yetişmekte zorlanan Ceylan, tesisteki tavuk sayısını 20 bine çıkarıp pazar ağını genişletmeyi hedefliyor.

        - "Yerimiz olmadığı için tavukçuluğa çadırda başladık"

        Özhan Ceylan, AA muhabirine, yumurta ve tavukçuluk işine çocukluk döneminden beri ilgi duyduğunu söyledi.

        Bu işin ata mesleği olduğunu ifade eden Ceylan, "Hikayemiz çok uzun, bu iş ortaokulda başlayan sevdadır bizde. Öncelikle tavukçuluğa yerimiz olmadığı için çadırda başladık. Çok soğuk olduğunda tavukları üşüttük, yazın da sıcaktan zayiatlar oldu ve verimde düşüş yaşandı. Zarar ettiğimiz günler oldu ama azmin gücüyle işimizin peşini hiç bırakmadık. 20 bin kapasiteli betonarme yer yaptık, Allah'ın izniyle yakında bu sayıya çıkacağız." dedi.

        Ceylan, kendi çaba ve girişimleriyle kurduğu tesiste tavuklarını soğuktan koruduğunu ve üretiminin de arttığını anlattı.

        Çetin kış şartlarına rağmen uzun yıllar çadırda yumurta üretirken çok zorluk çektiklerini dile getiren Ceylan, "Kapasitemiz az olduğu için şimdilik taleplere cevap veremiyoruz ama tam 20 bin tavuk kapasitesiyle çalıştığımızda talepleri karşılayacak duruma geleceğiz. İnsanların süt ve et isteği olunca yumurtanın yanı sıra hayvancılığa da başladık. Üretim için gerekli tüm sertifikalarımız, belgelerimiz var." diye konuştu.

        - "Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik"

        Ceylan, yumurtaları Artvin, Erzincan, Trabzon ve Rize gibi çevre illerdeki bazı müşterilerine gönderdiklerini belirterek, 20 bin tavukla üretim için zamana ihtiyacının olduğunu dile getirdi.

        Bu işi ailecek yapmanın önemine değinen Ceylan, "Yıllarca bu işi yaptığımız için müşteri potansiyelimiz gelişti ama biz Erzurum şartlarında soğuğa göğüs gerdik ve istediğimiz hedeflere tam ulaşamadık. Hedeflerimiz büyük. Özellikle tavukçuluk, canlı hayvancılık yapmak tek adam işi değil." ifadelerini kullandı.

        Ceylan'ın kızı Saliha Berra da çadırda üretim yaptıklarında imkanların çok kısıtlı olduğunu, şimdiki tesiste daha çok ve rahat üretim yaptıklarını söyledi.

        Kardeşleriyle babasına yardım ettiklerini dile getiren Ceylan, "İşimiz genellikle tavukların yumurtasını ve etrafı toplamak. Bu işi seviyorum. Bana düşen her işi yaparım, etiketlemeden temizliğe kadar iş yaparak babama yardım ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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