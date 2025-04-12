Türkiye Yazarlar Birliğinden AA'ya "Kanıt" kitabıyla Habercilik Özel Ödülü
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" Erzurum'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) "2024 Yılı Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" Erzurum'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde düzenlenen törende, birliğin kuruluş yıllarını ve törenlerin önemini anlattı.
Verilen ödüllerde çok titiz davranıldığını belirten Arıcan, "Biz her ne kadar ödül desek de gerçek anlamda parası, pulu olan bir mükafat değil. Aslında bizimki bir değerlendirme. Roman, hikaye, şiir, inceleme, deneme, araştırma, televizyon, radyo tüm bu alanlarda yılın ön plana çıkan, hem fikriyatımızın hem de güzel Türkçemizin en güzel şekilde dile getirildiği çabaları kamuoyunun önüne sunmak ve takdir etmektir. O yüzden birliğimizin ödül değerlendirmesinde, asla ahbap çavuşluk yoktur." dedi.
Arıcan, TYB'nin hayatını kaybeden Kurucu Genel Başkanı Mehmet Doğan'sız ilk defa bir tören düzenlemenin hüznünü de yaşadıklarını dile getirdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çeken Arıcan, "Dünya zor günlerden geçiyor. Dünya ateş çemberi içinde. Filistin'de büyük acılar yaşanıyor. Özellikle Gazze'de yüreğimiz, aklımız paramparça ediliyor. Mazlumun yanında olan ülkemiz bu ateş çemberinin içine çekilmek isteniyor. Bu ülkenin yazarları, fikir insanları, sanatçıları, tüm insanlığın vicdanını temsil eden bir millet olarak, bu ateşin bir an önce sönmesi için gayret ediyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından, binlerce başvuru arasında seçilen, roman, hikaye, araştırma, deneme, inceleme, habercilik, hatıra, gezi, televizyon programı, sinema filmi ve tercüme gibi 34 ayrı kategorideki ödüller sahiplerine verildi.
- AA'ya "Kanıt" isimli kitabıyla Habercilik Özel Ödülü
"Gazze'de Kanıt Haberciliği" temasıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabıyla Habercilik Özel Ödülü'ne layık görülen Anadolu Ajansı'nın
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