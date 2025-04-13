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        Erzurum'un sulak alanları göçmen kuşlarla şenlendi

        Erzurum'da, karların erimesiyle oluşan sulak alanlarda ilkbaharda göçmen kuş çeşitliliği yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 09:54 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:03
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        Erzurum'un sulak alanları göçmen kuşlarla şenlendi
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        Erzurum'da, karların erimesiyle oluşan sulak alanlarda ilkbaharda göçmen kuş çeşitliliği yaşanıyor.

        Erzurum Ovası'nda karların erimesiyle oluşan doğal sulak alanlar, mevsim geçişlerinde 300'den fazla kuş türünün dinlenme rotaları arasında bulunuyor.

        Batı Afrika'dan Kafkasya'ya göç eden kuşlar, Tortum yolu ve havalimanı civarındaki sulak alanlarda mola veriyor.

        Bir süre burada kalan kuşlar, çeşitli ihtiyaçlarını giderdikten sonra sıcak bölgelere kanat çırpmaya devam ediyor.

        Ovada tespit edilen türler arasında küçük ve büyük orman kartalı, paçalı şahin, ala ve gök doğan ile leylekler bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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