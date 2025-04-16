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        Erzurum'da gümrük kaçağı 125 parfüm ele geçirildi

        Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 125 parfüm ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 16.04.2025 - 12:36
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        Erzurum'da gümrük kaçağı 125 parfüm ele geçirildi
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        Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı 125 parfüm ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışma neticesinde, Horasan ilçesinde operasyon yaptı.

        Operasyonda, gümrük kaçağı 125 parfüm ele geçirildi.

        Ekipler, operasyonla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem yaptı, ele geçirilen parfümler Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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