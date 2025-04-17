Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

E.H.K. yönetimindeki 25 AEH 395 plakalı otomobil, E-80 Kara Yolu Caddesi'nde, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yaren Y. idaresindeki 25 AY 787 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Gönül Y, Melek Ç, Başak O. ve Esin K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Melek Ç. ile Başak O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ayrıca alkollü olduğu öğrenilen ve taşkınlık çıkaran yaralı sürücü E.H.K, polis ekiplerince sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.