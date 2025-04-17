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        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 00:20 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:26
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        Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Erzurum'un Aziziye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        E.H.K. yönetimindeki 25 AEH 395 plakalı otomobil, E-80 Kara Yolu Caddesi'nde, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yaren Y. idaresindeki 25 AY 787 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Gönül Y, Melek Ç, Başak O. ve Esin K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Melek Ç. ile Başak O'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Ayrıca alkollü olduğu öğrenilen ve taşkınlık çıkaran yaralı sürücü E.H.K, polis ekiplerince sakinleştirilerek hastaneye götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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