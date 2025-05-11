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        İbrahim Erkal vefatının 8. yıl dönümünde memleketi Erzurum'da anıldı

        Erzurumlu şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının 8. yıl dönümünde memleketinde şarkılarıyla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 20:45 Güncelleme: 11.05.2025 - 20:54
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        İbrahim Erkal vefatının 8. yıl dönümünde memleketi Erzurum'da anıldı
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        Erzurumlu şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, vefatının 8. yıl dönümünde memleketinde şarkılarıyla anıldı.

        Palandöken Belediyesince Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde "İbrahim Erkal Anma Konseri" gerçekleştirildi.

        Milyonu aşan albüm satışları ile arabesk-fantezi müzik türünde önemli isimlerden biri olan Erkal'ın eserleri, belediyenin Türk Musikisi Topluluğu'nca seslendirildi.

        Yoğun katılımın olduğu programda, vatandaşlar da şarkılara eşlik etti.

        Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, burada yaptığı konuşmada, bu salonda çok programa katıldığını ancak ilk defa bu kadar kalabalık olduğunu gördüğünü söyledi.

        Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ise programa katılan annelerin gününü kutlayarak Erkal'a Allah'tan rahmet diledi.

        Erkal'ın büyük bir sanatçı olduğunu dile getiren Sunar, şunları kaydetti:

        "Sözüyle, sazıyla, bestesiyle ve yorumuyla ender bulunabilecek nadir isimlerden birisiydi. O sanat dünyamızda çok önemli işler yaptı. Türk sanatına ve müzik hayatına kazandırdığı çok büyük eserler var. Dinleyince her daim kalbimiz titriyor, kimi zaman neşeleniyor, kimi zaman hüzünleniyoruz. Bu onun maharetinin büyüklüğüne delalet ediyor."

        Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Levent Çakmur ve vatandaşlar katıldı.

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