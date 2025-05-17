Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da yetenekli engellilerin resmedildiği sergi farkındalık oluşturdu

        Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisinde, sanatçı Oğuzhan Ürker'in down sendromlu amcasından ilhamla yüksek lisans tez çalışması olarak sunduğu ve yetenekli engellilerin resmedildiği "Engelleri Aşmak" sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:33 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da yetenekli engellilerin resmedildiği sergi farkındalık oluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisinde, sanatçı Oğuzhan Ürker'in down sendromlu amcasından ilhamla yüksek lisans tez çalışması olarak sunduğu ve yetenekli engellilerin resmedildiği "Engelleri Aşmak" sergisinin açılışı yapıldı.

        Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi alan Ürker, yüksek lisans tezini engellilerin resimlerini çizdiği bir çalışma ile tamamladı.

        Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen "Engelleri Aşmak" adlı çalışmada, kentteki 9 engelli birey, gerçekleştirdikleri farklı faaliyetler ile resmedildi.

        Aralarında dünya bilek güreşi şampiyonu, ressam, öğrenme güçlüğü çekmesine rağmen Kur'an öğrenen down sendromlular, cimnastikte dünya derecesi alan down sendromlu gibi farklı alanlarda başarılar sağlayan 9 engellinin, yaklaşık 1 yıl süren çalışma ile resimleri çizildi.

        Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına, resmedilen engelliler ile aileleri katıldı.

        - İlham, down sendromlu amcasından geldi

        Sanatçı Ürker, AA muhabirine, down sendromlu bir amcasının olduğunu ve projenin ilhamını buradan aldığını anlattı.

        Lisans döneminde özgün çalışmalar yaptığını ifade eden Ürker, "Amcama çok hassasiyetim var. Resimlerimde sürekli onu çalışıyordum. Yüksek lisansta bunun biraz daha üstüne çıkmak istedik ve bu projeyi gerçekleştirdik. Amcam da gördü ve çok mutlu oldu. Bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceğim. Süreklilik arz etmesi gerekiyor. Farkındalık kazandırarak diğer sanatçılara da öncü olma hedefindeyiz." dedi.

        Sergi küratörü Doç. Dr. Cemile Özışık da çalışmanın Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklendiğini, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

        - Engelliler, resimlerinin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi

        Çalışma kapsamında Kur'an-ı Kerim okurken resmedilen down sendromlu Elif Ademoğlu ve Fatma Kisha da çok mutlu olduklarını söyleyerek, sanatçı Ürker'e teşekkür etti.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı sergide, engelliler resimlerinin yanında sergiyi ziyaret edenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Adı: Poyraz... Ağırlığı: 1.5 Ton! Fiyatı cep yakıyor!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Pınar'ı döve döve öldüren caniden şaşırtan savunma!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Beşiktaş'ta Jonas Wind sesleri
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 3 bölgeye dikkat! 19 kent için "sarı" alarm!
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?
        Neden uğur böceğinin şans getirdiğine inanılır?

        Benzer Haberler

        Görme engelli öğretmen Anadolu'yu sesle gezdiriyor
        Görme engelli öğretmen Anadolu'yu sesle gezdiriyor
        Amcasından esinlendi, engellilerin sesi olmak için sergi açtı
        Amcasından esinlendi, engellilerin sesi olmak için sergi açtı
        Oltu'da heyelan; dağdan kopan kaya parçaları mahallenin yolunu kapattı
        Oltu'da heyelan; dağdan kopan kaya parçaları mahallenin yolunu kapattı
        Video izleyerek başladığı el sanatında tarihi figürleri halıya resmediyor
        Video izleyerek başladığı el sanatında tarihi figürleri halıya resmediyor
        Erzurum'da öğrenciler tarih dersini ecdat yadigarı tabyalarda işledi
        Erzurum'da öğrenciler tarih dersini ecdat yadigarı tabyalarda işledi
        Özel sporcularla şampiyonluklara abone
        Özel sporcularla şampiyonluklara abone