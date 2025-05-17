Erzurum'da yetenekli engellilerin resmedildiği sergi farkındalık oluşturdu

Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisinde, sanatçı Oğuzhan Ürker'in down sendromlu amcasından ilhamla yüksek lisans tez çalışması olarak sunduğu ve yetenekli engellilerin resmedildiği "Engelleri Aşmak" sergisinin açılışı yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar Enstitüsünde yüksek lisans eğitimi alan Ürker, yüksek lisans tezini engellilerin resimlerini çizdiği bir çalışma ile tamamladı.

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen "Engelleri Aşmak" adlı çalışmada, kentteki 9 engelli birey, gerçekleştirdikleri farklı faaliyetler ile resmedildi.

Aralarında dünya bilek güreşi şampiyonu, ressam, öğrenme güçlüğü çekmesine rağmen Kur'an öğrenen down sendromlular, cimnastikte dünya derecesi alan down sendromlu gibi farklı alanlarda başarılar sağlayan 9 engellinin, yaklaşık 1 yıl süren çalışma ile resimleri çizildi.

Atatürk Üniversitesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına, resmedilen engelliler ile aileleri katıldı.

- İlham, down sendromlu amcasından geldi

Sanatçı Ürker, AA muhabirine, down sendromlu bir amcasının olduğunu ve projenin ilhamını buradan aldığını anlattı.

Lisans döneminde özgün çalışmalar yaptığını ifade eden Ürker, "Amcama çok hassasiyetim var. Resimlerimde sürekli onu çalışıyordum. Yüksek lisansta bunun biraz daha üstüne çıkmak istedik ve bu projeyi gerçekleştirdik. Amcam da gördü ve çok mutlu oldu. Bundan sonra da bu çalışmalara devam edeceğim. Süreklilik arz etmesi gerekiyor. Farkındalık kazandırarak diğer sanatçılara da öncü olma hedefindeyiz." dedi.

Sergi küratörü Doç. Dr. Cemile Özışık da çalışmanın Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında desteklendiğini, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti.

- Engelliler, resimlerinin yanında hatıra fotoğrafı çektirdi

Çalışma kapsamında Kur'an-ı Kerim okurken resmedilen down sendromlu Elif Ademoğlu ve Fatma Kisha da çok mutlu olduklarını söyleyerek, sanatçı Ürker'e teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı sergide, engelliler resimlerinin yanında sergiyi ziyaret edenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.