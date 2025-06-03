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        Erzurum'da şiddetli sağanak etkili oldu

        Erzurum'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 17:11 Güncelleme: 03.06.2025 - 17:40
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        Erzurum'da şiddetli sağanak etkili oldu
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        Erzurum'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra aniden etkili olan şiddetli sağanak sonrası alt geçitleri su bastı.

        Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, trafik aksadı.

        Kent merkezindeki Fil Geçti ve Aziziye alt geçitleri yağış sonrası biriken su nedeniyle polis ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

        Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suları temizlemek için çalışma yürüttü.

        Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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