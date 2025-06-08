Erzurum'da balık tutmak için Aras Nehri'ne giren kişi boğuldu

Dron destekli arama çalışmalarında, su altı ve su üstü arama kurtarma, dalgıç, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibinden 47 personel ile 11 araç görev aldı.

Kayabaşı Mahallesi mevkisinde balık tutmak için dün Aras Nehri'ne giren Serkan Akbaba (36), bir süre sonra suda kayboldu.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir kişi, balık tutmak için girdiği Aras Nehri'nde boğuldu.

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