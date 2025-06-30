Erzurum'da piknik alanında bulunan "bronz disk" korumaya alındı

İl Jandarma Komutanlığınca Erzurum Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde, söz konusu parçanın tarihi eser niteliği taşıdığı ve Bizans dönemine ait olabileceği değerlendirildi.

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