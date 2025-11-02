Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu

        Erzurum'da bekçilik yapan kişinin cansız bedeni iş hanının tuvaletinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 12:34 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:34
        Erzurum'da iş hanında görevli bekçi tuvalette ölü bulundu
        Erzurum'da bekçilik yapan kişinin cansız bedeni iş hanının tuvaletinde bulundu.

        Cumhuriyet Caddesi Lalapaşa Mahallesi'ndeki 1. Vakıf İş Hanı Kuyumcular ve Tesbihciler Çarşısı'nda bekçilik yapan Orhan Korkmaz'dan (69) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde iş hanına geldi.

        Bekçinin yakınları ve iş hanındaki çalışanlar, Korkmaz'ı tuvalette yerde hareketsiz yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.

        İtfaiye ekiplerinin tuvaletin kapısını açmasının ardından içeriye giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

