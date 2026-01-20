Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı

        Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Giriş: 20.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:19
        GÜNCELLEME 2 - Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı
        Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde gece boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu.

        Çok sayıda aracın yolda kaldığı kara yolundaki boş bir alana ise sabaha doğru çığ düştü.

        Bölgeye yönlendirilen Karayolları ekipleri, çığ düşen alanı kardan temizledi.

        Bayburt ve Erzurum tarafından araç geçişine izin verilmeyen kara yolunda, yoğun kar küreme çalışması yürütülüyor.

        - Çok sayıda araç yolda kaldı

        Ayrıca yoğun kar nedeniyle bölgede kara saplanan çok sayıda aracın kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

        Türk Kızılayı ekipleri, bölgedeki vatandaşlara yiyecek ve içecek desteği sunuyor.

        Tır sürücüsü Nuri Ceyhun, AA muhabirine, Samsun'dan gelip Erzurum'a gittiğini söyledi.

        Akşamdan beri bölgede kaldığını ifade eden Ceyhun, araçların kar nedeniyle yolda kaldığını ve mağdur olduklarını anlattı.

        Sürücülerden Mahmut Zeyrek ise Giresun'dan gelip Erzurum'a gitmeye çalıştığını belirterek, "Dün akşamdan beri buradayım. Akşam buradaki köye sığındım. İnşallah yol açılır." dedi.

        Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum'un Aşkale ilçesi ve Bayburt taraflarından Kop Dağı Geçidi'ne yol ulaşıma açıldı.

