Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'da eğitilen köpekler Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak

        TALHA KOCA - Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitilen dedektör köpekler, Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:24 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da eğitilen köpekler Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TALHA KOCA - Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitilen dedektör köpekler, Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi ile kentteki dedektör köpeklerin barınma ve eğitim koşulları iyileştirildi. Çat kara yolu üzerindeki yerleşkede 2 bin metrekare alanda oluşturulan ve 18 köpek kapasitesine sahip merkezde, farklı branşlarda görev yapan köpekler bulunuyor.

        Çetin kış şartları dikkate alınarak inşa edilen tesiste, köpeklerin fiziksel yeterliliklerini artırmaya yönelik pentatlon eğitim alanı da yer alıyor. Merkezde narkotik, asayiş, bomba arama ve olay yeri inceleme alanlarında kullanılan köpekler sıkı eğitimden geçiriliyor.

        Erzurum'un yüksek rakımı ve sert iklim koşulları, köpeklerin zorlu görevler öncesinde daha dayanıklı şekilde yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca merkezden Doğu Anadolu'daki illerde ihtiyaç duyulması halinde köpek sevki ve koordinasyonu gerçekleştiriliyor.

        - "İhtiyaç durumunda Doğu Anadolu'daki tüm illere köpek sevki yapılıyor"


        Köpek eğitmeni polis memuru ve veteriner Murat Özay, AA muhabirine, kurulan merkezde Narkotik, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme şubelerinin faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Özay, tesiste eğitim alanlarının da bulunduğunu belirterek, "Asayişte 2 görev, 3 deneme, narkotikte 2 görev, 1 deneme ve bomba arama olmak üzere 9 köpeğimiz mevcut." dedi.

        Geçen yıl narkotik köpeklerin katıldıkları operasyonlarda 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini dile getiren Özay, bomba arama köpeğinin de 131 göreve katıldığını bildirdi.

        Merkezde 5 polisin görevli olduğunu anlatan Özay, şunları kaydetti:

        "Burada soğuk iklimlerde yetiştirilmek üzere daha uygun koşullarda eğitim planlaması yapılacak. Erzurum'un soğuk iklimde ve yüksek rakımda olması, köpeklerimizin kondisyonu açısından önemli. Erzurum, Doğu Anadolu'da merkezi konumda olması sebebiyle iz takip ve kadavra arama köpeklerimizin sevk ve koordinesinde daha uygun bir yer. Doğu Anadolu'daki tüm illerde ihtiyaç duyulduğunda buradan köpek sevki gerçekleştiriliyor. Operasyon ya da kayıp şahıslar veya çözülmesi gereken cinayetlerde köpeklerimiz görevlendiriliyor. Merkezimiz köpeklerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edildi ve konforlu alan oluşturuldu."

        Şehrin soğuk olması nedeniyle merkezdeki ısınma konusunun buna göre yapıldığını söyleyen Özay, "Yeni kurulan bu tesisimiz Erzurum'un zor hava koşullarına uygun şekilde daha konforlu hale getirildi. 2025'te 8 görev köpeği yetiştirdik ve bunlar Ankara Köpek Eğitim Merkezince yapılan testlerde başarılı olarak uygun görülen branşlarda göreve başladı." ifadelerini kullandı.

        Özay, köpeklerin Belçika malinoisi, labrador, golden ve Alman çoban cinslerinden olduğunu, uygun hava koşullarında en az 2 saat eğitimden geçtiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıl...
        GÜNCELLEME 2 - Çığ nedeniyle kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu ulaşıma açıl...
        Atatürk Üniversitesi MYO bünyesindeki 8 program "MEDEK" tarafından akredite...
        Atatürk Üniversitesi MYO bünyesindeki 8 program "MEDEK" tarafından akredite...
        Kop Dağı geçidinde kar ve tipi etkili oldu, Aşkale yoluna çığ düştü
        Kop Dağı geçidinde kar ve tipi etkili oldu, Aşkale yoluna çığ düştü
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor
        Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da olumsuz hava koşulları etkili oluyor
        Doğu Anadolu'daki 4 ilde 1225 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Doğu Anadolu'daki 4 ilde 1225 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Cadde üzerinde kayak yapan k...
        Erzurum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Cadde üzerinde kayak yapan k...