Erzurum'da eğitilen köpekler Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak

TALHA KOCA - Erzurum'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi’nde eğitilen dedektör köpekler, Doğu Anadolu'daki asayiş ve operasyonel görevlerde kullanılacak.



İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde kurulan Köpek Eğitim Merkezi ile kentteki dedektör köpeklerin barınma ve eğitim koşulları iyileştirildi. Çat kara yolu üzerindeki yerleşkede 2 bin metrekare alanda oluşturulan ve 18 köpek kapasitesine sahip merkezde, farklı branşlarda görev yapan köpekler bulunuyor.



Çetin kış şartları dikkate alınarak inşa edilen tesiste, köpeklerin fiziksel yeterliliklerini artırmaya yönelik pentatlon eğitim alanı da yer alıyor. Merkezde narkotik, asayiş, bomba arama ve olay yeri inceleme alanlarında kullanılan köpekler sıkı eğitimden geçiriliyor.



Erzurum'un yüksek rakımı ve sert iklim koşulları, köpeklerin zorlu görevler öncesinde daha dayanıklı şekilde yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca merkezden Doğu Anadolu'daki illerde ihtiyaç duyulması halinde köpek sevki ve koordinasyonu gerçekleştiriliyor.



- "İhtiyaç durumunda Doğu Anadolu'daki tüm illere köpek sevki yapılıyor"





Köpek eğitmeni polis memuru ve veteriner Murat Özay, AA muhabirine, kurulan merkezde Narkotik, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme şubelerinin faaliyet gösterdiğini söyledi.



Özay, tesiste eğitim alanlarının da bulunduğunu belirterek, "Asayişte 2 görev, 3 deneme, narkotikte 2 görev, 1 deneme ve bomba arama olmak üzere 9 köpeğimiz mevcut." dedi.



Geçen yıl narkotik köpeklerin katıldıkları operasyonlarda 400 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini dile getiren Özay, bomba arama köpeğinin de 131 göreve katıldığını bildirdi.



Merkezde 5 polisin görevli olduğunu anlatan Özay, şunları kaydetti:



"Burada soğuk iklimlerde yetiştirilmek üzere daha uygun koşullarda eğitim planlaması yapılacak. Erzurum'un soğuk iklimde ve yüksek rakımda olması, köpeklerimizin kondisyonu açısından önemli. Erzurum, Doğu Anadolu'da merkezi konumda olması sebebiyle iz takip ve kadavra arama köpeklerimizin sevk ve koordinesinde daha uygun bir yer. Doğu Anadolu'daki tüm illerde ihtiyaç duyulduğunda buradan köpek sevki gerçekleştiriliyor. Operasyon ya da kayıp şahıslar veya çözülmesi gereken cinayetlerde köpeklerimiz görevlendiriliyor. Merkezimiz köpeklerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edildi ve konforlu alan oluşturuldu."



Şehrin soğuk olması nedeniyle merkezdeki ısınma konusunun buna göre yapıldığını söyleyen Özay, "Yeni kurulan bu tesisimiz Erzurum'un zor hava koşullarına uygun şekilde daha konforlu hale getirildi. 2025'te 8 görev köpeği yetiştirdik ve bunlar Ankara Köpek Eğitim Merkezince yapılan testlerde başarılı olarak uygun görülen branşlarda göreve başladı." ifadelerini kullandı.



Özay, köpeklerin Belçika malinoisi, labrador, golden ve Alman çoban cinslerinden olduğunu, uygun hava koşullarında en az 2 saat eğitimden geçtiğini aktardı.

