Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Erzurum'da cam silerken 3. kattan düşen öğretmen öldü

        Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 16:12 Güncelleme: 30.01.2026 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Erzurum'da cam silerken 3. kattan düşen öğretmen öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen öğretmen hayatını kaybetti.

        Murat Ellik Bulvarı'nda bir binanın 3. katında oturan Ülkühan Atmaca (45), cam silerken çıktığı merdivenden dengesini kaybederek zemine düştü.

        Komşularının durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ülkühan Atmaca sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ülkühan Atmaca müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakutiye Mecidiye Anadolu Lisesi Okul Müdürümüz Savaş Atmaca'nın kıymetli eşi, Palandöken İbrahim Hakkı Kubilay İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmenimiz Ülkühan Atmaca'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        Trabzonspor otobüsüne saldırı!
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        İran AB ordularını "terörist" ilan edecek
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Kuvvetli yağış Adana ve Mersin’i vurdu
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        Shakhtar’ın Brezilyalıları HT Spor'a konuştu!
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        "Ulaşımda çağ atlattık"
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        Trump'ın Fed başkan adayı belli oldu
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        İstanbul'da kritik görüşme: Bakan Fidan Arakçi ile bir arada
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Veysel Şahin'in malvarlıklarına el konuldu
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        En uzunu '23 harf'li! İşte en ilginç köy isimleri
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık

        Benzer Haberler

        Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
        Erzurumspor FK, Fernando Andrade'yi kadrosuna kattı
        Fernando Andrade Dos Santos, Erzurumspor'da
        Fernando Andrade Dos Santos, Erzurumspor'da
        Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden açıklama
        Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden açıklama
        Fernando Andrade, Erzurumspor FK'da
        Fernando Andrade, Erzurumspor FK'da
        Cam silerken 3'üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
        Cam silerken 3'üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
        Erzurum'da bir firari hükümlü yakalandı
        Erzurum'da bir firari hükümlü yakalandı