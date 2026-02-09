Erzurum'da 775 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 775 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kentte gece boyu etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 775 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

