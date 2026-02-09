Habertürk
        Erzurum'da 775 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da 775 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor

        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 775 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Giriş: 09.02.2026 - 10:58 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:58
        Erzurum'da 775 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
        Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 775 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte gece boyu etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.


        Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 775 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı mahalle yollarında karla mücadele çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

