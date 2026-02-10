Erzurum Valiliğinden artan dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarı

Erzurum Valiliği, son dönemde il genelinde hakim, savcı ve mülki idare amirleri ile kamu kurumu yetkililerinin isimlerinin kullanıldığı nitelikli dolandırıcılık girişimlerinde artış olduğunu belirterek, vatandaşları uyardı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte kamu kurumu yetkililerinin isimleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı belirtildi.



Konuyla ilgili vatandaşların dikkatli olması istenen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Valilik, kaymakamlıklar, emniyet ve jandarma hiçbir şekilde telefonla para talebinde bulunmaz, herhangi bir hesap numarası paylaşmaz, vatandaşlarımızdan kişisel bilgi veya şifre istemez, telefonla gizli soruşturma ya da operasyon yürütüldüğü yönünde bilgilendirme yapmaz. Altın, döviz, ziynet eşyası ya da nakit paranın herhangi bir görevliye teslim edilmesini istemez."



Açıklamada, söz konusu yöntemlerle yapılan aramalara kesinlikle itibar edilmemesi ve şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla güvenlik birimlerine bildirilmesi istendi.







