        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Haberleri

        Erzurum'daki Demirdöven Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

        Erzurum'un Pasinler ilçesindeki Demirdöven Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:53 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:53
        Sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 20 derecelere kadar düştüğü bölgede kış şartları hayatı olumsuz etkiliyor.

        İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Demirdöven Barajı, Timar, Demirdöven ile Taşlıgüney mahallelerinin ortasında yer alıyor.

        Tımar Çayı üzerinde sulama amacıyla yaptırılan ve yüzeyi buzla kaplanan baraj, ilgi çekici panoramaya büründü.

        Balıkçılık da yapılan barajın ortasında yer alan kafesler, soğuk havanın etkisiyle buza gömüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

