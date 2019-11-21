TED Koleji Erzurum'da temel attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TED Koleji Erzurum'da temel attı

DHA

TÜRK Eğitim Derneği (TED) 42'nci okulunun temelini Erzurum'da attı. TED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 1967 yılında Erzurum'da açılan TED'in 1974 yılında kapatıldığını belirterek, Erzurum'a olan borçlarını ödemek için geri döndüklerini söyledi.

TÜRK Eğitim Derneği (TED) 42'nci okulunun temelini Erzurum'da attı. TED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 1967 yılında Erzurum'da açılan TED'in 1974 yılında kapatıldığını belirterek, Erzurum'a olan borçlarını ödemek için geri döndüklerini söyledi.
Büyükşehir Belediyesine ait Müceldili Konağı'nda düzenlenen temel atma törenine Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yacızı, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. TED Koleji'yle ilgili video gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TED Erzurum Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye genelinde 42'inci okulun Erzurum'da temelinin atılacağını bildirdi. Gözgeç, 2021-2022 eğitim-öğretim sezonunda açılacak olan kampüs okulun okul öncesi, ilk, ortaokul ve devamında lise düzeyinde eğitim vereceğini söyledi.
TÜZÜĞÜMÜZ 91 YIL ÖNCE YAZILMIŞ
TED'in tüzüğünün 91 yıl önce yazıldığını ve kendilerine Türkiye'nin her yerinde okullar kurma görevi verildiğini vurgulayan TED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, "Çünkü Türkiye'nin her tarafında 1920'lerde devletin sahip olduğu lise sayısı sadece 25. Misyoner okullarıın sayısı ise 500'ün üzerinde. Tüzükte yazdığı gibi Türkiye'nin her tarafında yabancı dilde eğitim veren okullar açılmış. 1967 yılında bugünkü Anıtlar Kurulu'nun olduğu binada Erzurum'da TED kurulmuş. Maalesef bilemediğimiz gerekçeyle 1974 yılında buradaki okul kapanmış. Onur kaynağım olan babama haklarını helal ettirmek için, Erzurum'a olan borcumuzu ödemek için geri döndük" diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TED Koleji'nin Erzurum'da açılması sebebiyle yöneticilere teşekkür ederken, yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarını anlattı. TED Koleji'nin Erzurum'a gelecek olmasının eğitimde rekabeti artıracağını ifade eden Vali Okay Memiş, "TED Koleji'nin kurumsal kimliği hepimizce. Kolejin Erzurum'da yapılacak olması ve yaklaşık bin öğrenciye eğitm-öğretim faaliyeti verecek olması rekabet getirecek hem kamuda, hem de özel okullarda çok daha iyi, nitelikli bir eğitim ve öğretimi inşallah daha fazlasıyla göreceğiz" dedi.
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, TED'in başarısını sürdürebilen bir eğitim kurumu olduğunu belirtti. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yacızı, eğitim ve sağlıkla ilgili yatırımların temelini atmaktan duyduğu heyecanı ifade ederek, "Erzurum'da Cumhuriyet döneminin en köklü ve özel eğitim kurumu olan TED'in yeniden okul açma töreni daha da heyecanlandırdı. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.
Konuşmalardan sonra protokol ekrana yansıtılan görüntüler eşliğinde TED Erzurum Koleji'nin kurdelesini kesti, temelini attı.
Bu arada temel atma töreni öncesi davetliler, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu eşliğinde, 1967-1975 yılları arasında Röleve Anıtlar İl Müdürlüğü binası olarak hizmet vermekte olan TED Erzurum Koleji'nin eski binasını gezdi.
 

ERZURUM

21 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum GSİM’den Afganlara okuma bayramı
YEREL HABERLER Erzurum GSİM’den Afganlara okuma bayramı
DAGC 40 yaşında
YEREL HABERLER DAGC 40 yaşında
ERÇİMSAN Holding’ten Anadolu’nun en büyük 500 şirketi listesine iki marka
YEREL HABERLER ERÇİMSAN Holding’ten Anadolu’nun en büyük 500 şirketi ...
Organik tarım STK’ları, verimlilikte işbirliğine odaklandı
YEREL HABERLER Organik tarım STK’ları, verimlilikte işbirliğine ...
Kışlık meyve iğde toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Kışlık meyve iğde toplanmaya başladı
Baltayla elektrik panosunu parçaladı
YEREL HABERLER Baltayla elektrik panosunu parçaladı
Çeneye küçük dokunuşlarla gelen güzellik
YEREL HABERLER Çeneye küçük dokunuşlarla gelen güzellik
Kışın ışıl ışıl cilt için tüyolar
YEREL HABERLER Kışın ışıl ışıl cilt için tüyolar
Protez göz özgüveni geri getiriyor
YEREL HABERLER Protez göz özgüveni geri getiriyor
Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
YEREL HABERLER Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat
YEREL HABERLER Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat
Dudak kenarı sarkmalarına dikkat
YEREL HABERLER Dudak kenarı sarkmalarına dikkat
İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda
YEREL HABERLER İspir Kadın Kooperatifi Türkiye Kooperatifler ...
AK Parti Erzurum Milletvekili Ban: “28 Şubat sürecinin utanç günlerini hatırlatan bu zihniyeti taşıyanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum Milletvekili Ban: “28 Şubat ...
Atatürk Üniversitesi'nde dört nala eğitim
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi'nde dört nala eğitim
KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı çalışmasını tamamladı
YEREL HABERLER KUDAKA, İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı ...
Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
YEREL HABERLER Vali Memiş, çocuklarla pasta kesti, horon oynadı
Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin gözdesi Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tesislerde engelli öğrencilere terapi yapılıyor
YEREL HABERLER Atçılık ve antrenörlüğü bölümü genç öğrencilerin ...
Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi sporcuların ve kulüplerin gözdesi olacak
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nden örnek tesis Sporcu ...
Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler sergileniyor Kuruluş madalyası alan tek doğu ili Erzurum
YEREL HABERLER Erzurum Gar Müzesi’nde asırlık malzemeler ...
Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
YEREL HABERLER Vitamin deposu iğde toplanmaya başladı
Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yeniden madalya şampiyonu
Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu davası 12 Şubat’a ertelendi
Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
YEREL HABERLER Erzurum Galericiler Sitesi’ne yeni vizyon
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X