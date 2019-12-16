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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk Üniversitesi mezunlarıyla ilişkilerini güçlendiriyor

İHA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi mezunlarının buluşma noktaları arasında yer alan Erzurum Atatürk Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği (ERATÜN) Başkanı M. Akif Baransel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi mezunlarıyla ilişkilerini güçlendiriyor

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi mezunlarının buluşma noktaları arasında yer alan Erzurum Atatürk Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneği (ERATÜN) Başkanı M. Akif Baransel ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Turizm Uygulama Oteli Uzay Restoranında gerçekleşen buluşmaya ayrıca; rektör yardımcıları, üniversite genel sekreteri, fakülte dekanları, araştırma merkezi müdürleri ile birim yöneticileri ve ofis koordinatörleri katıldı.
“Atatürk Üniversitesi, Mezun Ettiği Öğrencileriyle Gurur Duymaktadır”
Atatürk Üniversitesi mezunlarını bir araya getirmek, birlikte ortak çalışmalar yürütmek üzere bir araya gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi Mensupları ve Mezunları Derneğinin (ERATÜN) üniversiteden mezun olan eski ve yeni mezunlar için gerek geliştirdikleri ortak ruhu, gerekse iş ve kariyer anlamında yürüttükleri çalışmaları yakın takip ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin bugüne kadar verdiği yüz binlerce mezunu iş, siyaset, sanat ve spor gibi hayatın her mecrasında adını duyurup, aldığı sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirdiğini ifade etti.
Donanımlı insan kaynağı, teknolojik alt yapısı ve Atatürk Üniversiteli olmanın bilinciyle hareket eden mezunlarıyla önemli ve etkili bir kurum olan Atatürk Üniversitesinin yarın da aynı misyonla hayata değer katan kaliteli ve donanımlı insanlar yetiştirmesi için var gücüyle çalıştıklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Gerek eğitim dönemi boyunca üniversitenin sunduğu imkânlar, gerekse mezuniyet sonrası paydaşlarıyla ortaklaşa sürdürdüğü eğitim politikaları doğrultusunda, öğrencisinin her zaman arkasında olan Atatürk Üniversitesi, dün olduğu gibi bugünde yetiştirdiği ve mezun ettiği öğrencileriyle gurur duymaktadır” dedi.
62 Yılda 400 Bin Mezun
Misafirleri ile Yeni Nesil Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, göreve geldikleri günden itibaren bir vizyon geliştirdiklerini ve bu kapsamda 29 birimi hizmete sunduklarını söyledi. Kurulan birimler arasında yer alan Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezinin kısa zamanda oldukça önemli işler gerçekleştirdiğini vurgulayan Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi mezunlarını tespit etmek ve onların çalışma hayatında edindikleri bilgi ile tecrübeleri öğrencilere aktarmalarını sağlayacak etkinlikler düzenleyen bu merkezimiz aracılığıyla bugüne kadar mezun olan 400 bin mezunu bir şekilde kayıt altına almayı amaçlıyoruz. Büyük bir proje, ancak gerçekleştiği takdirde önemli bir potansiyeli ortaya çıkarmış olacağız” şeklinde konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı son olarak, ERATÜN Başkanı ve yönetimi ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek yapılacak her türlü iş birliğine destek vereceklerini söyledi.
“Atatürk Üniversitesinin Erzurum’u Kucaklama Heyecanını Her Bir Fertte Gördük”
Atatürk Üniversitesi mezunları olarak eğitim gördükleri yuvaya tekrar dönmüş olmaktan memnuniyet duyduklarına değinen ERATÜN Başkanı M.Akif Baransel, misafirperverlikleri için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür etti. Rektör Çomaklı ve ekibinin kendilerinden daha organize bir şekilde bu toplantıya hazırlandıklarını belirten Başkan Baransel, bu yaklaşımın hem çok mutluluk verdiğini hem de üniversitenin geleceğine yönelik umut ışığı olduğunu dile getirdi.
Atatürk Üniversitesinin, kendilerinin eğitim gördüğü yıllara nazaran önemli bir ivme kazandığına dikkat çeken Başkan Baransel; dijitalleşen, veri kontrolünü takip eden, modern teknoloji sistemleri ile patentler üreten ve ülkenin katma değerine yönelik çalışmalar gerçekleştiren dev bir bilim yuvası hüviyetine büründüğünü gözlemlediklerini söyledi.
Şehre ayak bastıkları andan toplantının gerçekleştiği ana kadar Atatürk Üniversitesinin Erzurum’u kucaklama heyecanını her bir fertte gördüklerine dikkat çeken ERATÜN Başkanı Baransel, bunun kendilerine gurur verdiğini, bu sebeple üniversitenin kent ve bölge için ne kadar önemli olduğuna bir kez daha şahitlik ettikleri kaydetti.
Birim yöneticileri tarafından yapılan sunumlar vesilesiyle yapılan çalışmaların ne kadar heybetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serildiğine değinen Baransel, şahsı ve yönetim kurulu adına gösterilen yakın ilgiden ve iş birliğine yönelik atılan adımlardan dolayı Rektör Çomaklı ve ekibine şükranlarını ileterek çalışmalarında başarılar diledi.
Program, iki kurum arasında ilerleyen zamanlarda yapılacak iş birliği çalışmalarının planlanması ile son buldu.

ERZURUM

16 Aralık 2019 Pazartesi

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