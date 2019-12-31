Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik konumu Atatürk Üniversitesi’nde konuşuldu

Ankademia Eğitim Kulübü tarafından düzenlenen “Demir İpekyolu: Türkiye’nin Jeopolitik Durumu ve Siyaset Açısından Stratejik Konumu” söyleşisine katılmak üzere Erzurum’a gelen AK Parti Genel Merkezi ARGE Birimi Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Mallı, programdan önce Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Mahmut Sami Mallı’ya söyleşinin diğer katılımcıları olan stratejistyazar Serdar Bozdoğan ve Stratejik Düşünce Kuruluşu Başkanı Ali Hashalıcı eşlik etti.

Konuklarına Atatürk Üniversitesi tarihinin en önemli projelerinden biri olan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, proje kapsamında kurulan birimleri gezdirerek gerçekleştirilen çalışmaları yerinde gösterdi.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, (BAP) Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Metodoloji Destek Ofisi, Lisans Eğitim Koordinatörlüğü ile Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) ve alt birimlerini ziyaret ederek birim yöneticilerinden bilgi alan Mahmut Sami Mallı, birimlerin Atatürk Üniversitesinin vizyonuna yakışır şekilde dizayn edildiğini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin Yeni YÖK Vizyonu Yaklaşımını dikkate alarak eğitim, ARGE, sanayi ve topluma fayda anlamında çalışmalar yürütmek suretiyle yoluna devam ettiğini belirten Rektör Çomaklı, yaklaşık 465 bin öğrencisiyle Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birinin Atatürk Üniversitesi olduğuna dikkat çekerek, üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Birim ziyaretlerinin ardından Prof. Dr. Çomaklı, Mahmut Sami Mallı ve konuklar, Türkiye’nin Jeopolitik Durumu ve Siyaset Açısından Stratejik Konumu söyleşisine katılmak üzere Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salonda geçtiler.

Söyleşide öğrencilere, Türkiye’nin jeopolitik konumunun öneminden bahseden Mahmut Sami Mallı, yeni İpekyolu projesinin 65 ülkede yaklaşık 4,5 milyar kişiyi ve dünya ticaretinin de yüzde 40'ını kapsadığını belirterek bunun devasa küresel ekonomik bir sistem anlamına geldiğini söyledi. Mallı konuşmasını şöyle tamamladı: “Tarihte her devletin uyguladığı stratejilerin bir yaşam süresi vardır. Köklü ve güçlü bir devlet süresi dolduğunda stratejisini çağın koşul ve şartlarını gözetleyip kendi kültür ve medeniyetini muhafaza edecek şekilde uyum eşliğinde yeniler. Bu süreç içerisinde uygulanan politikanın gayesi devleti korumak ve güçlendirmektir. Bu güne baktığımızda 21.yüzyılın yönetim şekli bilim, teknoloji, akıl ve insandır. Analitik düşünce içerisinde algılama ve adaptasyon yeteneğini temin ederek, bilim dallarından teknolojinin keşfini akıl ile yürüten insanın en büyük mahareti ufku ve ötesini görmeyi sağlamasıdır.”

ERZURUM 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:59

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