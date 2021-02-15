Erzurum TKDK Hay-Koop başkanları ile buluştu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum İl Koordinatörlüğü Erzurum Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) ve birliğe bağlı kooperatif başkan ve üyeleri ile buluştu.

TKDK Erzurum İl Koordinatörü Dr. Atilla ÖZLÜ ve HAYKOOP’a bağlı kooperatif başkan ve üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda İl Koordinatörlüğü adına Ödeme Talep İşlemeleri Birim Amiri Muhammet Mutlu, IPARD II 10. Başvuru Çağrı Dönemi hibe destekleri hakkında sunum yaptı. Sunumda Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik yatırımlar ile Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik yatırımlar anlatıldı. Söz konusu sektörler kapsamında hibe desteği başvurusunda bulunacak yatırımcıların yatırımlarına 5 bin Avro ile 3 milyon Avro arasındaki verilecek hibe destek oranlarının %40 ile %70 arasında değiştiği bildirildi. Ayrıca yapılacak yatırımların uygun harcama tutarlarının da KDV’den muaf olduğu vurgulandı.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yatırımları kapsamında yeni veya mevcut ahır ve ağıllar için yapım işleri ve makine ekipman alınımı, hindi ve kaz yetiştiriciliği işletmelerinin kurulumu, kapasite artırımı olmadan etlik piliç ve yumurta tavukçuluğu tesislerinin yenilenmesi ve modernizasyon işlerinin hibe destekleri arasında yer aldığı belirtildi.

Süt toplama ve süt işleme soğuk zincirin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplam merkezleri ve süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi kapsamında verilecek hibe destekleri hakkında kooperatif üyelerine detaylı bilgi verildi. Süt toplama merkezlerine yönelik yapım işleri ve ihtiyaca binaen makine ekipman alınımı, hijyen kurallarına uyulması ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik soğutuculu araç ve soğutma ekipmanları, laboratuvar ekipmanları ve öz tüketim için yenilenebilir enerji yatırımlarının da hibe desteği kapsamında bulunduğu belirtildi. Daha sonra toplantı soru cevap şeklinde devam etti.

Proje alımlarının 15 Şubat 2021 tarihinde başlayacağı Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik yatırımlar kapsamında destek almak isteyenlerin 16 Mart 2021 tarihine kadar projeleriyle birlikte Erzurum İl Koordinatörlüğüne müracaat etmeleri gerektiği bildirildi.

Et ve süt ürünlerinin işlenmesi pazarlanması, süt toplama merkezlerinin kurulumu, meyve sebze işleme tesissileri, soğuk hava depolarının kurulumu, balık işleme tesislerinin kurulumu kapsamındaki yatırımlar için ise son başvuru tarihi 23 Mart 2021 olarak bildirildi. Hibe desteğinden faydalanmak isteyen yatırımcıların bir an önce proje hazırlıklarına başlanması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.