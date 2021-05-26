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Palandöken’de çevre dostu belediyecilik Palandöken’de ’sıfır atık’ gündemi Sunar çevre bilincini değerlendirdi

İHA

Palandöken’de çevre dostu belediyecilik Palandöken’de ’sıfır atık’ gündemi Sunar çevre bilincini değerlendirdi

Gönül Belediyeciliği kapsamında ilkleri gerçekleştiren, Sosyal Belediyecilik alanında Model olan, toplumun her kesimine ulaşan Palandöken Belediyesi, çevre duyarlılık ve dikkati noktasında da atılım ve yatırımlarını sürdürüyor.
Sıfır Atık Projesi
Palandöken Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında hayata geçirdiği mobil atık getirme merkezlerinin sayısını arttırarak, vatandaşların atıklarını kolayca geri dönüşüme kazandırmasını sağlıyor.
Pölandöken’de Çevre Hassasiyeti
Palandöken Belediyesi Çevre dostu belediyeciliği ortaya koyarak ilçenin yoğunlaşma noktalarına yerleştirdiği mobil atık getirme merkezleriyle, hem ekonominin kazanmasını, hem de doğanın korunmasını sağlıyor. Daha önce ilçede konumlandırdığı atık getirme merkezlerine ilave olarak 20 Atık Getirme Merkezini daha ilçede belirlenen noktalara yerleştiren Palandöken Belediyesi, israfın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması noktasında örnek çalışmalara imza atıyor.
Yüksek Duyarlılık
Palandöken’de çevre bilincinin yüksek olduğu, ilçe halkının çevre korunması ihyasında özel bir hassasiyet gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Palandökenliler gün içerisinde kendi katı atıklarının ayrıştırılması yönünde ciddi bir emek sarf ediyor. Böyle bir bilince sahipler. Geçen yıl ilçemizin muhtelif yerlerine mobil geri dönüşüm kutuları atık getirme merkezleri kurmuştuk. Kurduğumuz geri dönüşüm merkezleri ile alakalı olumlu dönüşler aldık. Bu olumlu dönüşler bizlerin şevkini artırdı. Bu yıl 20 adet mobil atık getirme merkezi temin ettik. Bunları ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriyoruz. Bu hususta Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün ciddi bir tecrübesi var. Hangi bölgelerde neye ihtiyaç duyuluyor, geri dönüşüm atık getirme merkezleri nerelerde işe yarar, bu konular üzerinde titiz bir çalışmaları var.” dedi
Atık Getirme Merkezleri
Değerlendirmesinde, Atık Getirme Merkezlerinin önemine vurgu yapan Başkan Sunar, “Atık Getirme merkezlerimiz; ‘Metal, plastik, pil, cam, kağıt, Elektrik/Elektronik ve atık sıvıyağ’ olmak üzere 7 bölümden oluşuyor. Her biri ayrı önem taşıyor. Örneğin, 1 litre atık sıvıyağ, 1 milyon litre suyu kirletiyor. Dolayısıyla en azından bu açıdan Palandöken Belediyesi, çevreci çalışmalarına ve kimliğine yeni bir ive kazandırmak istiyor.” kaydını düştü
Palandöken Belediyesi Çevreye Yoğunlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesinin Palandöken’de ciddi bir karşılık bulduğunun altını çizen Başkan Sunar, “Özellikle Emine Erdoğan Hanımefendinin başlatmış olduğu çevre bilincine dönük faaliyetler ilçemizde de ciddi bir karşılık buldu. İlçe halkımız çevreci bir bilincine sahipti ve bu projelerle vatandaşlarımızın bilinci eyleme geçmiş oldu. Umuyorum ki hem projelerimiz hem de vatandaşlarımızı bilinci artarak devam edecek. Geçen yıl salgından önce ilçede bulunan ilkokul çağındaki çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak adına dergiler, boyama kitapları dağıtmıştık. Bu gibi faaliyetlerimizin geri dönüşlerinden de son derece memnunuz. Yine her toplantımızda ilçe halkımızın benzer taleplerini görmekteyiz. Palandöken Belediyesi olarak elimizden geldiğince bu taleplere olumlu karşılık vermenin gayreti içerisindeyiz. Geri dönüşüm atık getirme merkezlerini 5 merkez mahallede 20 muhtelif noktaya bırakacağız. Bu noktalar önceden tespit edildi. Özellikle bu noktalar atığın yoğun olduğu, geri dönüşüme de ihtiyaç duyulan alanlar, meskenlerin yoğun olduğu alanlar, meskenlerin ortak kesişen alanları ve ticaret merkezlerinin kesif bulunduğu sahalar. Buralarda da yine umuyoruz ki bu geri dönüşüme katkı sağlayacağız. Faaliyete geçireceğimiz bu projemiz şimdiden İlçe halkımıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi

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