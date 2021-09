Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğüne Yavuz atandı

Türkiye’nin son 19 yılda su alanında yapmış olduğu bir çok devasa projede görev yapmış başarılı bürokrat Oğuzhan Yavuz, Erzurum DSİ 8. Bölge Müdürü oldu.

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü görevine Trabzon’un Yomra ilçesi doğumlu Oğuzhan Yavuz atandı. Oğuzhan Yavuz son olarak görev yaptığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcılığı görevi kapsamında ülkemizin stratjik öneme sahip Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı, 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, dünyanın kendi sınıfında üçüncü yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve GAP Projesinin can damarı Silvan Barajı gibi bir çok devasa projelerin inşasında görev yaptı.

Erzurum ve Erzurum’luya hizmet etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu ifade eden DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, “Öncelikle bugüne kadar Bölge Müdürü görevini yürüten Bölge Müdürümüz Emrah Köleoğlu’na teşekkür ediyor, kendilerine bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum. Benim için Erzurum kurtuluş meşalesinin yakıldığı, yüreği vatan aşkıyla yanan yiğit vatan evlatları Dadaşlar diyarıdır. Erzurum’un bizim yüreğimizde ki yeri başkadır. Burada görev yapmak her insana nasip olmaz. Erzurum’lu Muhammed Lutfi Efenin deyimi ile Erzurum, ‘Mülki İslâm'ın Kilididir.’ Dolayısı ile yiğit, mert, cesur Dadaşlar diyarı Erzurum’da görev yapma fırsatını bana layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye , Bakan Yardımcılarımıza ve DSİ Genel Müdürümüz Kaya Yıldız’a şükranlarımı sunuyorum. Bugün Bismillah diyerek göreve başladığımız bu saat itibari ile başta Erzurum ilimiz ve bölgemiz olmak üzere bölgemize bağlı Erzincan ile Ağrı’lı hemşehrilerimizin hizmetkarıyız. Bu andan itibaren Erzurum, Erzincan ve Ağrı illerimizin Sayın Valileri olmak üzere, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Büyükşehir , İl ve İlçe Belediye Başkanlarımız ile kol kola, omuz omuza vererek, gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden DSİ Ailemizin kıymetli mensupları ile Erzurum, Erzincan ve Ağrı’da devam eden projlerimizi bir an evvel tamamlayarak faydaya dönüştürmeye, yeni projeler üreterek illerimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya, münbit topraklara can suyu olarak çiftçimizin ve üreticimizin ekonomik refah seviyesini artırmak en büyük hedefimizdir. Kapımız ve gönlümüz her daim açık, bizler aziz milletimizin emrindeyiz. Allah bizi, bize güvenenlere ve aziz milletimize mahcup eylemesin. Çıktığımız bu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun” açıklamalarında bulundu.

