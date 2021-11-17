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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrupa veteriner eğitim kurumları birliği heyeti Atatürk Üniversitesi’nde

İHA

Avrupa veteriner eğitim kurumları birliği heyeti Atatürk Üniversitesi’nde

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dr. Ömer Çomaklı, Veteriner Fakültesinin uluslararası düzeydeki akreditasyon başvurusunu incelemek ve değerlendirmelerde bulunmak üzere Erzurum’a gelen Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) heyeti ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam ile bir araya geldi.
Rektör Çomaklı: “Dünyada Meydana Gelen Değişimleri Yakından Takip Ediyoruz”
EAEVE heyetini, 1519 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri inceleme ve değerlendirme süresi boyunca Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Rektör Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi, 65 yılı aşkın eğitim tecrübesiyle bölgenin ve ülkenin kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitemiz, hedeflerini dünya standartları doğrultusunda belirlemiş ve bunları gerçekleştirmek için stratejiler oluşturmuştur. Dünyada ve ülkemizde meydana gelen değişimleri yakından takip eden üniversitemiz, seçkin akademikidari kadrosu ve üstün nitelikli öğrencileri ile aydınlık geleceğin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Üniversitemiz Veteriner Fakültesi de eğitim, araştırma ve hayvan sağlığına yönelik hizmetlerini başarıyla sürdürmektedir. Atatürk Üniversitesi yönetimi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de fakültemize her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Veteriner Fakültemiz uluslararası düzeyde akredite olması diğer fakültelerimizi de motive edecektir. Bu vesileyle medeniyet şehri Erzurum’da misafir ettiğimiz EAEVE heyetine kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.
“Fakültemiz Uluslararası Standartlarda Hizmet Veriyor”
Veteriner Fakültesinin uluslararası düzeyde akredite olmasının Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşmasına önemli ölçüde katkı sağlayacağını dile getiren Dekan Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam ise ziyaretle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Fakültemiz uluslararası standartlarda hizmet veriyor. Gerek alanında uzman akademik kadromuz gerekse de donanımlı laboratuvarlarımız ile bölgemize yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu ziyaret vesilesiyle de eksiklerimizi ve yapılması gerekenleri EAEVE heyetinin sunacağı rapor doğrultusunda öğreneceğiz ve bunların giderilmesi için çaba göstereceğiz. Bu doğrultuda Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından 1519 Kasım 2021 tarihlerinde Veteriner Fakültemize yapılan bu akreditasyon değerlendirme ziyaretinden sorumlu ekibi ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyor sonucun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
EAEVE akreditasyon heyetinde; Başkan Dr. Bertil Douw (İrlanda), Koordinatör Prof. Marina Spınu (Romanya), Prof. Vincenzo Mıraglıotta (İtalya), Prof. Dolores Perez Alenza (İspanya), Prof. Laura Del Rio Alonso (İspanya), Dr. Rodrigo Javier Nova Chavez (Glasgow Uk), Prof. Peter Rekve (Danimarka), Ms. Anna Laucıello (İtalya) ve Vedek Gözlemcisi Doç. Dr. Güzin İplıkçıoğlu Çıl, (Türkiye) yer alıyor.

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