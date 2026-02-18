2026 Erzurum imsakiye takvimi ile Erzurum sahur ve iftar saatleri belli oldu
Erzurum için 2026 Ramazan imsakiye takvimi açıklandı, Erzurum sahur vakti ile iftar saati netleşti. İmsak saatiyle birlikte oruç vakti başlayacak, akşam Erzurum iftar vaktiyle birlikte oruçlar açılacak. Sahur vakti sabahın erken saatlerinde gerçekleşirken, iftarın ardından Teravih vakti de Ramazan akşamlarına eşlik edecek. İşte, 2026 Erzurum Ramazan imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri…
Erzurum’da 2026 Ramazan ayına ilişkin imsakiye duyuruldu, sahur saatleri ve iftar saatleri netleşti. İmsak saatiyle birlikte oruç vakti başlayacak, akşam Erzurum iftar saatiyle günün orucu sona erecek. Ramazan’ın ilk gününden itibaren sahur vakti sabahın erken saatlerinde idrak edilirken, iftar vakti de akşam ezanıyla birlikte gerçekleşecek. İşte 2026 Erzurum imsakiye takvimi kapsamında sahur ve iftar saatleri…
ERZURUM İLK SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Erzurum İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Perşembe günü sahur vakti saat 05.33'te bitiyor.
İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı saat 18.02 olarak açılacak.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19.20'de okunduktan sonra kılınacak.
20 Şubat sahur için imsak vakti ise 05.31 olacak.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar
ERZURUM İMSAKİYE 2026
Erzurum'un farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Erzurum İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Erzurum Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Narman, Oltu, Olur, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Tekman, Tortum, Uzundere.
Tüm Erzurum ilçelerinin de verilerine ulaşabilirsiniz.
SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULABİLİR Mİ?
Diyanet İşleri, sahur yapmanın oruç ibadetindeki yerini şöyle ifade ediyor:
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. (Buhârî, Savm, 19-20 [1921, 1923]; Müslim, Sıyâm, 45-47 [1095-1097])
Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20 [1923]; Müslim, Sıyâm, 45 [1095]) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, Müslümanların orucu ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. (Müslim, Sıyâm, 46 [1096]) Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/105)
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddî-manevî bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. (ez-Zâriyât, 51/18) Bu şekilde manevî lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddî-manevî bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.