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        Haberler Gündem Erzurum’da heyelan otomobili dereye sürükledi, anne ve kızı derede kayboldu

        Erzurum’da heyelan otomobili dereye sürükledi, anne ve kızı derede kayboldu

        Erzurum - Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bu sırada yolda seyreden Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil, dere yatağına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü kurtarılırken araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Derede kaybolan anne ve kızı arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 22:54 Güncelleme: 13.07.2024 - 22:54
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        Anne ve kız derede kayboldu
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        Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan, yolda seyreden otomobili dere kenarına sürükledi. Otomobilde bulunan anne ve kızı derede kayboldu.

        DERE YATAĞINA SÜRÜKLENDİ

        Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.30 sıralarında Erzurum - Artvin karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bu sırada yolda seyreden Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil, dere yatağına sürüklendi.

        ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Kaza sonrası sürücü kurtarılırken araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Olayın ardından heyelan nedeniyle kapanan yol trafiğe açılırken suda kaybolan anne ve kızını arama çalışmalarına devam ediliyor.

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        #erzurum-artvin
        #erzurum heyelan
        #haberler
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