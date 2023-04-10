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Erzurumspor FK: 1 - Çaykur Rizespor: 1 MAÇ SONUCU

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı

Erzurumspor FK: 1 - Çaykur Rizespor: 1 MAÇ SONUCU
AA

Stat: Eyüp

Hakemler: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Bersan Duran

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Dk. 90 Eyüp Oskan), Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi, Mustafa Akbaş, Alican Özfesli (Dk. 66 Shala), Özgür Sert, Batuhan Artarslan, Celal Hanalp, Eren Tozlu, Rosheuvel (Dk. 90 Olanare)

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Seyfettin Anıl Yaşar, Alberk Koç (Dk. 86 Halil İbrahim Pehlivan), Alper Potuk (Dk. 79 Miya), Azubuike (Dk. 67 Ogün Özçiçek), Amilton (Dk. 67 Kubilay Kanatsızkuş), Olawoyin, Benhur Keser (Dk. 79 Bolasie), Mary

Goller: Dk. 18 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 34 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Celal Hanalp, Dk. 63 Rosheuvel, Dk. 90 Olanare (Erzurumspor FK), Dk. 87 Ogün Özçiçek (Çaykur Rizespor)

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