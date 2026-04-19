Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Erzurumspor FK oyuncuları basın toplantısını basıp kutlama yaptı

        Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Bodrum FK ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına giren Erzurumsporlu oyuncular, Teknik Direktör Serkan Özbalta'nın açıklamasını yarıda keserek Süper Lig kutlaması yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 21:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurumspor FK oyuncularından sulu kutlama!!

        Trendyol 1. Lig’de sezonun bitimine iki hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Erzurumspor FK'da futbolcular, teknik direktör Serkan Özbalta’nın basın toplantısını basarak elde ettikleri başarıyı kutladı.

        Erzurumspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta’nın açıklama yaptığı sırada basın odasına giren futbolcular, teknik heyete su dökerek şampiyonluğu kutladı. Renkli anların yaşandığı toplantı kısa süreliğine dururken, kutlamanın ardından açıklamalara devam edildi.

        "BAŞKANIMIZA VE YÖNETİMİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        Vefa ve teşekkür mesajı Kutlamanın ardından konuşan Serkan Özbalta, "Bu gibi durumlarda gerçekten insanın kelime haznesi bir anda tıkanıyor. Normal zamanlarda bir sürü şey kullanırken; cümle, kelime, harf neyse şu anda aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada da tabii ki bir vefa göstermek lazım; önce Fahri Başkanımız Mehmet Sekmen’e gerçekten teşekkür ediyoruz. Erzurumspor’da ciddi şekilde yardımı olan, takımın gelişmesinde, büyümesinde, tesisleşmesinde rolü önemli olan Mehmet Sekmen Beyefendi’ye, başkana öncelikle teşekkür ediyorum. Ahmet Dal başkana çok teşekkür ediyorum. O da gerçekten 7/24 bizle beraber olmaya çalışıyor. Biraz önce de söylemeye çalıştık, üç gün önce de annesi vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok çok değerli bir anamız, bir teyzemiz vefat etti. Onun uzun süreden beri yaşadığı bir hastalık vardı ama Hakk’ın rahmetine kavuştu perşembe günü. O anlamda o da çok üzgündü, belki bu şampiyonluk ona bir nebze moral olacaktır" dedi.

        "BİZLER PES ETMEMEYİ SEÇEREK İŞİMİZE SARILDIK"

        Zorlu süreçlerden başarıya giden yol Sürece dair değerlendirmelerde bulunan Özbalta, şunları söyledi:

        "Benden şu istendi: ‘Biz göze hoş gelen futbol oynamak istiyoruz, oyunu domine etmek istiyoruz, karşı kalede daha fazla zaman geçirmek istiyoruz ve bu ligden çıktıktan sonra da inşallah kalıcı olmak istiyoruz.’ Bunu gerçekleştirmek, insanlara karşı mahcup olmamanın verdiği bir huzur var içimde. İlk 13 haftaya geldiğimizde aslında bizim mağlubiyetimiz yoktu ve ilk yediden hiç çıkmamıştık. Ama o dönemde taraftarlarımız sağ olsunlar biraz duygusal davrandılar. Belki de Erzurum taraftarının iklimi serttir; ama insanı da inanılmaz misafirperver ve merttir. Bizi biraz zorladılar o dönemde, belki de bizi bugünlere hazırlamak için zorladılar. Bizler de pes etmemeyi seçtik, işimize sarıldık."

        "ERZURUM ŞEHRİ ÇOK GELİŞİYOR"

        Süper Lig'de kalıcı olma hedefi Erzurum'un gelişimine dikkat çeken Özbalta, "Buradan özellikle Mehmet Sekmen başkanımızdan desteğini bizden esirgememesini istiyorum. Erzurum şehri çok gelişiyor gerçekten. Şu anda hem tesisleşme açısından hem de Süper Lig’e çıktığımız bu noktada 'kalıcı olmak' bir hedef. Kurumsal yapıyı zaten Ahmet Dal başkanımız devam ettiriyor ama çok daha sağlam sacayaklarının oturtulması gerekiyor ki Süper Lig hiçbir lige benzemiyor. O anlamda onların yardımları bizim için çok önemli" sözlerini sarf etti.

        Teknik ekibe teşekkür ve taraftara helallik Konuşmasını teknik ekibine ve taraftara teşekkür ederek noktalayan Özbalta, "Teknik ekibimi söylemeden geçemeyeceğim. O kötü günlerde takımı ayağa kaldırmayı başarırken ekibimden Ziya Akçeken, Temel Domaçoğlu, Suat Maden ve Fatih Aktürk’e kocaman teşekkür ediyorum. Seyircilerimiz biraz önce bana 'Bize hakkınızı helal edin' dedi; bu zaten son 3-4 aydır bana her yerde söyleniyor. Bizim örf ve adetlerimize göre insanlar hata yapabilirler. Benden yana hakkım bütün Erzurum’a helal olsun. Bu şampiyonluk 7’den 70’e bütün Erzurum taraftarına, Erzurum halkına armağan olsun" ifadelerini kullandı.

