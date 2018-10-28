Esad rejimi İdlib'e saldırmaya devam ediyor!

Suriye'deki Beşar Esad rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne ağır silahlarla saldırı düzenliyor.

Rejim ve İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib "Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere ağır silahlarla saldırıyor.

AA muhabirinin bildirdiğine göre, Esed rejimi birlikleri, Hama'nın kuzey kırsalında yer alan Morik ve Latamne ilçeleri, Atşan ve Lahaya köyleriyle İdlib'de Um Celal ve Sukeyyat köylerindeki arazilere topçu saldırısı düzenledi.

Saldırılarda, İdlib'de ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatının imzalandığı tarihten itibaren Raffa köyünde 7, Kafar Hamra köyünde 1 ve Bıdama ilçesinde 1 olmak üzere toplam 9 sivil yaşamını yitirdi, en az 15 sivil yaralandı.

Rejim güçleri, 17 Eylül'de Türkiye ve Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına rağmen, zaman zaman Lazkiye ilinin kırsalı, İdlib'in güneyi, Halep'in batısı ve Hama'nın kuzeyiyle batısındaki köylere topçu saldırılarını sürdürüyor.

Muhalifler, mutabakat uyarınca 10 Ekim'de belirlenen bölgelerden ağır silahlarını çekmişti.

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