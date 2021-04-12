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HaberlerDünyaSON DAKİKA: "Esad rejimi kimyasal silah kullandı!"
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"Esad rejimi kimyasal silah kullandı!"

Son dakika... Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, "Suriye'de Esad rejimi güçleri 2018'de Serakip'te kimyasal silah kullandı" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA:
"Esad rejimi kimyasal silah kullandı!"
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AA

Son dakika bilgilerine göre, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, " Suriye'de Esad rejimi güçleri 2018'de Serakip'te kimyasal silah kullandı" açıklamasında bulundu.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Şubat 2018'de Suriye'de Esad rejimi güçlerinin kimyasal silah kullandığına inanmak için geçerli sebepleri olduğunu açıkladı.

Suriye hükümetinden rapora ilişkin bir yanıt gelmezken, hükümet önceki suçlamaları sürekli reddetmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün yeni raporunda, Şubat 2018’de Serakip’te Esad güçlerinin klor gazı kullandığı kimsenin hayatını kaybetmediği ifade edildi.

Öte yandan birçok kişinin, kimyasal zehirlenme sebebiyle bulantı, göz tahrişi, nefes darlığı, öksürük şikayetleriyle tedavi edildiği aktarıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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