Esad rejiminden İdlib'e saldırı! 0:00 / 0:00

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Suriye'de Beşşar Esad rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri, İdlib'in güneyinde yer alan İblin köyüne, karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda 1'i kadın, 6 sivil hayatını kaybetti.

Yaralanan 13 sivil çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden İdlib'in güneyindeki Mozara, Belyun, Fattira ve Keferavid köylerine hava saldırı düzenledi.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.