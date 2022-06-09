Esat İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Esat isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ESAT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Esat ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Esat adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Esat isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

ESAT İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Esat ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey. Çok mutlu, hayırlı, saadetli. Uğurlu, şanslı.

ESAT İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Esat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Esat ismini koymak caizdir.

ESAT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Esat ismini kullanan 16.721 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Esat ismini kullanan 2.805 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Esat ismini kullanan 892 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Esat ismini kullanan 825 kişi bulunmaktadır.

ESAT ADININ ÖZELLİKLERİ

Esat ismine sahip kişiler, genellikle yol gösterici ve lider karaktere sahiptirler. Belirli hedeflere odaklanma, yaratıcı ve yeni fikirlerin zenginliğini deneyimleme ve bu fikirleri verimlilikle uygulama yeteneğine sahip olurlar. Cesurdurlar; ancak zaman zaman agresif de olurlar. Sanatla ilgilenme eğilimindedirler ve bazen inatçı, gururlu ve sabırsız olabilirler.