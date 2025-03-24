Eşek Eti Yenir Mi, Sağlığa Zararı Var Mı? Eşek Eti Yemek Günah Mı?

EŞEK ETİ YENİR Mİ?

“Eşek eti yenir mi?” sorusunun yanıtı pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Pek çok kültür ve coğrafyada insanların ve toplumların birbirinden farklı alışkanlıkları vardır. Bu alışkanlıkların nedenleri genellikle o topluluğun gelenekleri ve dini inançlarına göre değişiklik göstermektedir. Ancak eşek eti tüketimi dünya genelinde pek yaygın görülen bir durum değildir. Bu canlılar genellikle çalışma hayvanı olarak kullanıldıkları için eşek eti tüketimi yapılmaz.

Aksi halde çalışma hayatının sekteye uğraması söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra eşekler pek çok farklı kültürde kutsal olarak kabul edilir ve bu topluluklarda yaşayan insanlar bu hayvanlara saygı duymak zorundadır. Eşek eti tüketimi dini ve kültürel açıdan uygun olmadığı gibi sağlık ve güvenlik açısından da sorun olabilir. Her ne kadar eşek eti tüketimi dünya genelinde pek yaygın görülmese de bazı topluluklarda beslenme alışkanlıklarının farklılığı nedeniyle eşek eti tüketimi görülebilir. Belirli bir hazırlık yöntemi olan ve buna göre pişirilen eşek eti yerel geleneklere uygun olarak servis edilir.

Eşek eti tüketiminin veya sütünün içilmesinin günah olup olmadığı da merak edilen bir konudur. Bu konu ile ilgili en doğru yanıt Diyanet resmi sitesinde bulunur. Diyanet resmi sitesinde yer alan bilgi şu şekildedir;

“İslam dini, insanları maddi-manevi zarar ve kötülüklerden korumak için birtakım kurallar koymuş; zararlı, kötü ve pis şeyleri yasaklamış; temiz ve faydalı olanları ise helal kabul etmiştir (Bkz; Bakara, 2/168, 173; A‘raf, 7/157). Bu kapsamda bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından eşek etinin yenilmesi haram kılınmıştır (Bkz; Buhari, Megazi 38; Müslim, Nikah 29).

İslam alimlerine göre hayvanların sütünün içilmesinin hükmü, etlerine tabidir. Buna göre eti yenen hayvanların sütünün içilmesi caiz, eti yenmeyen hayvanların sütünün içilmesi ise caiz değildir (Merğinani, el-Hidaye, IV, 78; İbn Kudame, el-Muğni, IX, 425). Buna göre, eşek etinin yenilmesi caiz olmadığından sütünün içilmesi de caiz değildir.”