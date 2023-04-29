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Esenboğa Havalimanı ihalesinin ilk taksiti ödendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Esenboğa Havalimanı Kamu-Özel İşbirliği İhalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan, KDV dahil, 140 milyon euro ödemesinin 27 Nisan'da peşin olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "Hızla gelişen havacılık sektöründe dünyada daha fazla söz hakkımız olacak" dedi

Esenboğa Havalimanı ihalesinin ilk taksiti ödendi
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Esenboğa Havalimanı Kamu-Özel İşbirliği İhalesi kira bedelinin yüzde 25'i olan 140 milyon euronun, 27 Nisan'da peşin olarak ödendiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, söz konusu kapasite artırma ihalesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç-dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesine ilişkin ihalenin 20 Aralık 2022'de yapıldığını anımsattı.

Bakan Karaismailoğlu, ihalede en yüksek teklifi, KDV dahil, 560 milyon 500 bin euro ile TAV Havalimanları Holding AŞ'nin verdiğini ifade etti.

İhaleyi kazanan şirketin ilk etapta 210 milyon 303 bin 538 euro, ikinci etapta 87 milyon 242 bin 540 euro olmak üzere toplam 298 milyon euro yatırım taahhüdünde de bulunduğuna da dikkati çeken Karaismailoğlu, ihalede yolcu garantisinin bulunmadığını vurguladı.

Karaismailoğlu, TAV ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında 1 Şubat'ta kira sözleşmesi imzalandığını belirterek, "21 Şubat'ta da yer teslimi yapılan projenin 36 aylık yatırım dönemi başladı. Kira sözleşmesinin imzalandığı tarihi müteakip en geç 90 gün içerisinde yatırılması gereken kira bedelinin yüzde 25'i olan, KDV dahil, 140 milyon euro ödemesi, 27 Nisan'da, peşin olarak gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

Esenboğa Havalimanı ihalesinin ekonomiye olan güveni gösterdiğine işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Havacılık sektörüne yaptığımız yatırımlar bu güveni daha da pekiştiriyor. Hızla gelişen havacılık sektöründe dünyada daha fazla söz hakkımız olacak. Yatırımlarımız, geleceğimizin nişanesi olacak. 6 Şubat'ta dünyanın en büyük afetlerinden birini yaşadık. Bu zorlu süreçte de yatırımlarımız, projelerimiz devam etti. Hayal edilemeyen projeleri bir bir bitirip halkımızın hizmetine sunduk, sunmaya da devam edeceğiz."

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