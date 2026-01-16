Esenboğa Havalimanı'nda 3. pist açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nda basın mensuplarına Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı Projesi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Bugün sizleri, başkentimizin gökyüzüne uzanan yeni simgesi, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesinin zirvesinde, başkentimizin semalarına hükmeden bu yeni yapımızın içinde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Buradan baktığımızda, Esenboğa’nın genişleyen ufuklarını, yeni pistimizi, büyüyen kapasitemizi ve milletimizin hizmetine sunduğumuz devasa eserleri çok daha net görüyor, hissediyor ve geleceğe olan inancımızı bir kez daha tazeliyoruz” ifadelerini kullandı.

19 Ocak Pazartesi Günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Ankara Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımı projesinin birinci etabını hizmete açacaklarını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yani; 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki bu modern hava trafik kontrol kulesini ve tüm tamamlayıcı tesislerimizi, büyük bir coşkuyla milletimizin hizmetine sunacağız. Cumhuriyetimizin kalbi başkent Ankara’mız, artık yeni ufuklara ve dünyaya çok daha geniş ve güçlü kanatlar açacak.”

Uraloğlu, bugünün dünyasında ulaşımın sadece bir yerden bir yere gitmek değil; aynı zamanda zamanı en verimli şekilde kullanmak, ekonomiyi hızlandırmak ve kalkınmayı yaygınlaştırmak anlamına geldiğini söyledi. Modern toplumların hayatlarını hız odaklı bir yaklaşımla düzenlerken, havayolu ulaşımının bu talebi karşılayan en güçlü araçlardan biri olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Türkiye, kıtaların kesişim noktasında, dört saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde yer alıyor." dedi. Uraloğlu, bu avantajı doğru okuyarak, ulaştırma stratejilerini küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planladıklarını dile getirerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu vizyonla Bakanlık olarak 2002'den beri sürdürdüğümüz sivil havacılık politikalarıyla sektörümüzü özel işletmelere açarak rekabeti teşvik ettik. Böylece havacılıkta çok hızlı ve başarılı bir büyüme dönemi başlattık. Ülkemizi 24 yılda dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik."

Türkiye'nin sivil havacılık tarihinin 1933'e uzandığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "İlk ticari havalimanımız Ankara'da Güvercinlik olarak bilinen alan olsa da terminal olarak birkaç çadır dışında bir şey yoktu. Ama bugün içinde dünyanın en büyük küresel havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı'nın da dahil olduğu 58 aktif havalimanımızla hizmet sunuyoruz." diye konuştu. HAVALİMANI SAYISI 60'A ÇIKACAK Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayısını, pasif durumdaki 16 havalimanını yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek bu seviyeye çıkardıklarını vurguladı. Uraloğlu, "Tüm projelerimizde olduğu gibi havalimanı yatırımlarımızı hem hizmet odaklı hem de mimari estetikleriyle eşsiz yapılar olarak inşa ediyoruz. Bu dev eserler ve simge yapılarla Türkiye'yi çok kıymetli bir markaya dönüştürüyoruz. Ve havalimanı sayımızı burada bırakmayacağız. Yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla 58'den 60'a çıkaracağız." açıklamasında bulundu. "133 ÜLKEDE 356 NOKTAYA UÇUYORUZ" Ayrıca yeniledikleri ve yeni inşa ettikleri havalimanları sayesinde uçakların iniş-kalkışlarını sağlayan pist uzunluklarında da dikkate değer bir yükseliş olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hamdolsun yaptığımız yatırımlarla 2002 yılında Türk sivil havacılığına hizmet veren yaklaşık 149 kilometrelik pist uzunluğuna 92.4 kilometre daha ekleyerek bugün 241 bin 400 metreye yükselttik. Havacılık alanındaki bu altyapı gücümüzü, diplomatik başarılarla da perçinliyoruz. 2003 yılında yalnızca 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayımızı bugün 175'e çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 133 ülkede 356 noktaya uçuyoruz." Bu altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin bilet satışlarının ve havayolunu kullanan yolcu sayılarının artışına da yıl yıl yansıdığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "2025 yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak; Cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık. Bu sayıyla yolcu bazında Avrupa'da 3.; dünyada ise 7. sırada yer aldık. İstanbul Havalimanımız da yaklaşık 84,5 milyon yolcuya ev sahipliği yaparak, tek başına Türkiye nüfusuna yakın yolcuyu misafir ederek büyük bir başarıya imza attı. Dile kolay 2002 yılından bu yana da 3,2 milyar yolcuya ülkemiz havalimanlarında hizmet sunduk." dedi.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak sektörel büyüklükte de büyük bir artış olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Havacılık kuruluşlarımızın toplam sayısını 159'dan 457'ye, 2002 yılında; havacılık faaliyetlerinde kullanılan araç sayımız 489'dan 2 bin 218'e, 162 olan havayolu işletmesi uçak sayımız neredeyse 5 kat artışla 800'e, koltuk kapasitemiz yaklaşık 5 kat artışla 27 bin 600'den 157 bin 785'e yükseldi. Genel olarak 2025 yılı da Türk sivil havacılığının operasyonel gücünü artırdığı, filosunu genişlettiği ve yolcu ile kargo taşımacılığında sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiği bir yıl olarak öne çıktı. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de lisanslı pilot sayısı 17 bin 910'a ulaştı. Aynı dönemde pilotlar, hava trafik kontrolörleri, bakım personeli ve diğer havacılık meslek gruplarını kapsayan toplam lisanslı havacılık personeli sayısı da 26 bin 888'e yükseldi." YOLCU SAYISI 5 YILDA 2 KATINA ÇIKTI Havayolu sektörünün gücüne güç katacak Ankara havalimanının 3. pisti, yeni hava trafik kontrol kulesi ve tamamlayıcı tesisleriyle de sivil havacılık sektörünün gelişimi adına yeni bir mühür daha vurduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Ankara Esenboğa Havalimanı'mızı başkentimize yakışır bir vizyonla büyütmeye devam ediyor, sunacağı hizmetlerde daha kaliteli, konforlu ve modern bir çağ başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Esenboğa Havalimanı'nın, başkentin dünyaya açılan kapısı ve Türkiye'nin havacılık alanındaki başarılı serüveninin en parlak örneklerinden biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bakın sadece 2020 yılından bu yana Esenboğa Havalimanımızda iç ve dış hatlar toplamında hizmet sunulan yolcu istatistiklerini incelediğimizde; 2021'de 7 milyon 29 bin, 2022'de 8 milyon 680 bin, 2023'de 11 milyon 951 bin, 2024'te 12 milyon 914 bin ve geçtiğimiz yıl ise 13 milyon 988 bin yolcu sayısına ulaşıldığını görüyoruz. Yani, yolcu sayısı 5 yıl içinde neredeyse 2 katına çıkmış, aynı şekilde 2021 yılında 66 bin 913 olan toplam uçak trafiğinin de yaklaşık yüzde 54'lük bir artış ile 2025 yılında 103 bin 298'e çıktığını gözlemliyoruz." diye konuştu. Bakan Uraloğlu, "Önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonda yani 2035 yılında yolcu trafiğinin yüzde 65 artışla 23 milyonun, 2045 yılında ise 31 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Bu gerçekleri daha önceden gördüğümüz için Esenboğa Havalimanı'mızı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladık ve süratle çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Esenboğa Havalimanı’nı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladıklarını ve 2 etaptan oluşan projenin 1. etap işlerini tamamladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu işler kapsamında Havalimanımızın 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3. pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare Teknik Bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte; 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir kargo apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 adet bağlantı taksi yolu ve 5 adet hızlı çıkış taksi yolu, 5 bin 850 metrekare uçuş kontrol hangarı, 13 bin 500 metrekare hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok, 5 bin 750 metrekare Gümrük Müdürlüğü, 4 bin 750 metrekare özel maksatlı garaj, 2 bin 100 metrekare yeni ARFF (itfaiye) İstasyonu, 4 bin 750 metrekare ısı merkezi ve su deposu, 825 metrekare özel aydınlatma bakım binası, 800 metrekare apron bariyer binası, 920 metrekare nizamiye binası, 15 adet nöbetçi kule ve 232 metrekare ana nizamiye binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik.”

Bakan Uraloğlu ayrıca, bin 200 araçlık açık otopark, 3 bin 545 metre uzunluğunda çevre güvenlik duvarı, 12 bin 20 metre çevre güvenlik duvarı aydınlatması, 18 bin 300 metre çevre güvenlik duvarı kamera izleme sistemi gibi tamamlayıcı çalışmaları da bitirdiklerini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Böylece Ankara Esenboğa Havalimanı'mız hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuşuyor. Havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesi 20 milyondan 30 milyona yükselerek başkentimiz daha fazla irtifa kazanıyor." Projenin ikinci etabı kapsamında da en az 40 bin metrekarelik Terminal Binası Genişletmesi, Genel Havacılık Apronu ve Taksi Yolu çalışmaları yapacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Ayrıca belirtmek istiyorum ki toplam 298 milyon Euroluk yatırım gerektiren bu projeyi, devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi koymadan hayata geçirdiğimiz bu projemizle 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 560 milyon Euro kira geliri elde edeceğiz." dedi.