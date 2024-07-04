Esenler'de çatlaklar oluşan 6 katlı bina tahliye edildi

Olay, Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, 1120 Sokak'ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı bir binada daha önceden oluşan çatlaklar daha da artınca bina sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine haber verdi.

APARTMAN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Esenler Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonrası herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda oturanlar tahliye edildi.