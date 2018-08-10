Olay, saat 18.45 sıralarında Esenler TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Denetimlerde bulunan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri lüks cip'tekilere 'Dur' ihtarında bulundu.

İddiaya göre, lüks cip'tekiler, aracı polis ekibinin üstüne doğru sürdü ve polislere silah doğrulttu. Ardından cip'le kaçmaya başlayan şüphelileri, polis ekipleri kovalamaya başladı. Ekipler, durmayan şüphelilerin aracına doğru ateş açtı. Sürücüsü, isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi.

DHA'nın haberine göre, yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken araçtaki diğer 2 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Araçta yapılan aramada çok sayıda sahte oldukları değerlendirilen plaka ve silah ele geçirildi. Kaza yapan araçta hasar oluşurken, lastiklerinin de polisin ateş açması sonucu patladığı görüldü.

Yapılan araştırmada lüks cip'in çalıntı olduğu ortaya çıkarıldı.

Polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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