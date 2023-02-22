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Esenler deprem riski haritası! Esenler mahalleri depreme dayanıklılık durumu ne kadar?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerindeki il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve haritası merakla araştırılıyor. Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu İstanbul'da İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Bu ilçelerden biri de Esenler ilçesi... Esenler deprem riski ve dayanıklılık haritası İBB tarafından yayınlandı. İşte Esenler deprem riski ve haritası...

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  • Esenler deprem riski haritası! Esenler mahalleri depreme dayanıklılık durumu ne kadar?

    Esenler deprem riski ve dayanıklılık haritası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmanın ardından kamuoyuyla paylaşıldı! Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyardığı İstanbul'da yapı stoğu ve ilçelerin depreme dayanıklılığı son günlerdeki duyarlılıkla birlikte yeniden gündemde. Esenler ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Esenler deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Esenler mahalleleri depre riski haritası...
  • Esenler deprem riski haritası! Esenler mahalleri depreme dayanıklılık durumu ne kadar?

    ESENLER TARİHİ COĞRAFYASI VE NÜFUSU

    2022 yılındaki TÜİK verilerine göe Esenler'de ikamet eden toplam nüfus 445 bin 421'dir. Esenler, İstanbul'un 39 ilçesinden biridir. Kuzeydoğuda Sultangazi, doğuda Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Zeytinburnu, batıda Bağcılar ve Başakşehir, güneyde Güngören ilçeleriyle sınırdır. Esenler, 17 mahalleden oluşmaktadırve yüzölçümü toplam 5.227 hektardır. Metris Cezaevi bu ilçede bulunmaktadır. Esenler bugünkü sınırlarına 2009 yılında Eski Habipler Mahallesini Sultangazi'ye vererek ulaşmıştır.

     
  • Esenler deprem riski haritası! Esenler mahalleri depreme dayanıklılık durumu ne kadar?

    Esenler, çevresindeki ilçelerden farklı olarak, sanayi merkezi olmaktan çok bir yerleşim merkezi özelliğindedir. Esenler'i Davutpaşa yoluna bağlayan Ayazma yolu üzerindeki su kontrol kuyuları, şimdi Belediye oto garajı olarak kullanılan Üçyüzlü, Ayazma Çeşmesi, Su Terazisi ve garaj içinde yıkık vaziyette olan Kilise güzel bir mimari örnek olarak karşımıza çıkar. Esenler Merkez Camisi'nin karşısındaki Kilise kalıntısı restore edilerek günümüzde Dijital Kütüphane olarak hizmet vermektedir. Otoyol 3 (O3), ilçe için önemli bir karayolu ulaşımı sağlamaktadır. Toplu taşıma hizmeti sağlayan otobüs hatlarının çoğu bu otoyolu kullanmaktadır.
  • Esenler deprem riski haritası! Esenler mahalleri depreme dayanıklılık durumu ne kadar?

    ESENLER RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYIN 

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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