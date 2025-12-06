Esenler Erokspor: 4 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor, evinde Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti. 2. yarıda Olarenwaju Kayode (2) ve Hamza Catakovic'in golleriyle farklı kazanan Esenler Erokspor, ligde iki maç sonra galip geldi ve puanını 31'e çıkardı. 35. dakikada Wissam Ben Yedder ile penaltı atışından yararlanamayan Sakaryaspor ise haftayı 19 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 53 ve 79. dakikalarda Olarenwaju Kayode, 28'de Amilton ve 90+6. dakikada Hamza Catakovic attı. Konuk ekibin tek golünü ise 43. dakikada Burak Çoban kaydetti.
Esenler Erokspor'da 50. dakikada Guelor Kanga, Sakaryaspor'da ise 35. dakikada Wissam Ben Yedder penaltı atışından yararlanamadı.
İki maçlık galibiyet hasretine son veren Esenler Erokspor, puanını 31'e yükseltti. Sakaryaspor ise 19 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Sakaryaspor, Hatayspor'u ağırlayacak.