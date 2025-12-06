Esenler Erokspor: 4 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Esenler Erokspor, evinde Sakaryaspor'u 4-1 mağlup etti. 2. yarıda Olarenwaju Kayode (2) ve Hamza Catakovic'in golleriyle farklı kazanan Esenler Erokspor, ligde iki maç sonra galip geldi ve puanını 31'e çıkardı. 35. dakikada Wissam Ben Yedder ile penaltı atışından yararlanamayan Sakaryaspor ise haftayı 19 puanla tamamladı.

