Esenler Erokspor: 5 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor, evinde İstanbulspor'u 5-0 mağlup etti. Berat Luş (4) ve Hamza Catakovic'in golleriyle farklı galip gelen Esenler Erokspor, puanını 16'ya yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 10 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Esenler Erokspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla Esenler Erokspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 47, 60, 70 ve 75. dakikalarda Berat Luş, 85. dakikada Hamza Catakovic attı.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 16'ya yükseltirken, İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, Iğdır FK'yı ağırlayacak. İstanbulspor, Boluspor'u konuk edecek.