Trendyol 1. Lig’de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Süper Lig’e yükselen son takımın belli olacağı play-off finalinde Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Normal sezonu üst sıralarda tamamlayan iki ekip, sezonun en büyük maçında kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını Süper Lig’e yazdıracak. Büyük final öncesinde maç saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler...