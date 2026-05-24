        Haberler Bilgi Gündem Esenler Erokspor - Çorum FK maçı canlı izle bilgisi: Esenler Erokspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

        Esenler Erokspor - Çorum FK maçı hangi kanalda? Esenler Erokspor - Çorum FK maçı izle bilgisi

        Trendyol 1. Lig play-off finalinde Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK, dev finalde kozlarını paylaşıyor. Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in ardından Süper Lig bileti alacak üçüncü ekip bu mücadele sonunda netleşecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele nedeniyle "Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Mücadele canlı ve şifresiz yayın seçenekleriyle futbolseverlerle buluşacak. İşte Esenler Erokspor - Çorum FK maçı izle bilgisi...

        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 19:41
        Trendyol 1. Lig’de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri futbolseverleri bekliyor. Süper Lig’e yükselen son takımın belli olacağı play-off finalinde Esenler Erokspor ile Arca Çorum FK karşı karşıya gelecek. Normal sezonu üst sıralarda tamamlayan iki ekip, sezonun en büyük maçında kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını Süper Lig’e yazdıracak. Büyük final öncesinde maç saati, yayın kanalı ve canlı izleme bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Esenler Erokspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11'ler...

        ESENLER EROKSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Esenler Erokspor - Arca Çorumspor play-off final maçı 24 Mayıs bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

        ESENLER EROKSPOR - ARCA ÇORUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenecek

        İŞTE 11'LER

        Esenler Erokspor: Ertuğrul, Hayrullah, Dimitri, Nzaba, Enes, Mikail, Tugay, Recep, Amilton, Faye, Kayode

        Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda, Erkan, Pedrinho, Fredy, Oğuz, Burak, Serdar, Thiam

        Esenler Erokspor - Çorum FK maçı canlı izle

        Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor, beIN SPORTS Haber ve yayıncı platformların dijital uygulamaları üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Tek maç üzerinden oynanacak finalde 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatma bölümlerine geçilecek. Gerekmesi halinde Süper Lig’e yükselecek son takım penaltı atışlarıyla belli olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
