Esenler TEM bağlantı yolunda trafik kazası: 2 yaralı
İstanbul Esenler'de otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada araçların sürücüleri hafif şekilde yaralandı
Esenler'de servis minibüsüyle otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
O-3 TEM Bağlantı Yolu Esenler mevkisi Edirne istikametinde seyreden ve sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen otomobil, servis minibüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle her iki araç savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaralanan iki sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.