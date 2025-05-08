Esenyurt'ta 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 08.05.2025 - 02:46 Güncelleme: 08.05.2025 - 02:46
Esenyurt ilçesi D-100 karayolu Güzelyurt mevkisinde Edirne istikametinde ilerleyen üç otomobil zincirleme kazaya karıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza dolayısıyla yoğunlaşan trafik, araçların çekilmesi sonrası normale döndü.
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