Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı katında yangın
Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi
Yangın, 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Pınar Mahallesi, 1478 Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler 2 daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yan binaya sıçramadan söndürdü.
Yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.