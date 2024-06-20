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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı katında yangın

        Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 19:37 Güncelleme: 20.06.2024 - 19:37
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        Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatı katında yangın
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        Yangın, 18.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Pınar Mahallesi, 1478 Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler 2 daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yan binaya sıçramadan söndürdü.

        Yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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