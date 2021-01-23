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Esenyurt'ta polisi harekete geçiren otomobil

Esenyurt'ta, modifiyeli otomobilinin rüzgarlığı üzerinde kanlı kefen olan manken yerleştiren sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kanlı kefenle modifiye yapılan otomobil ise trafikten men edildi.

Esenyurt'ta polisi harekete geçiren otomobil - Haberler
DHA

Esenyurt Kıraç Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde otomobilin üzerinde insan siluetindeki kanlı kefeni görenler durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, aracın sahibi olan Özcan Tunç'u çağırarak kefeni açmasını söyledi.

Rüzgarlığın üzerinden indirilen kefenin içinden manken çıktı. Ekipler kanlı kefenle modifiye yapan sürücüyü ifadesini almak için Kıraç Polis Merkezi'ne götürdü.

Olay yerine çağrılan trafik polisi ekipleriyse modifiyeli aracı trafikten men etti. Öte yandan sürücüye modifiye sebebiyle para cezası kesildi.

"DİKKAT ÇEKMESİ İÇİN YAPTIK"


Otomobilin sahibi Özcan Tunç, "Tamamen görsel amaçlı taktık. Dikkat çekmesi için yaptık. Başka bir şey yok ancak olay buralara kadar geldi. Şu anda aracı bağlıyorlar. İkinci kez ceza yazıldı ilkinde de bağlıyorlardı aracımı. Üçüncüsünde tamamen gidecek." dedi.

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